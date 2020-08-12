سلطنة عمان تدبر قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار





سيعزز القرض، الذي سيُسدد بأموال تُجمع من إصدار سندات دولية، خزائن الدولة المتضررة من انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء العمانية في نشرتها الاقتصادية أن تقرير البنك المركزي العماني أن شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي قد سجل نموا بنسبة 3ر10 بالمائة بنهاية مايو 2020م .

وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 5ر0 بالمائة خلال شهر مايو 2020م مقارنة مع 953ر2 بالمائة في مايو 2019 م.