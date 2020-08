قناع أبيض وبشرة سمراء: كامالا هاريس اختيار خبيث لـ بايدن لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

تباينت ردود الأفعال حول اختيار جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة لكامالا هاريس نائبة له في سعيه لكسب الناخبين السود فضلا عن اللوبي الاسرائيلي.

وسبق وأعلنت هاريس أنها تؤيد الاتفاق النووي مع ايران، خلال حملتها الرئاسية التي انتهت في ديسمبر، فيما التقت مع مسؤولي أيباك، اللوبي الاسرائيلي السنة الماضية لتعلن دعمها للسياسات الاسرائيلية وفرحتها بمشاهدة المستوطنات التي ساعدت في جمع التبرعات لزرع الاشجار فيها ، كما عبرت مرارا عن معارضتها أي مقاطعة تجارية ضد اسرائيل ومستوطناتها المحتلة، وأشادت بما تقوم به اسرائيل خلال زيارتها للضفة الغربية مع زوجها اليهودي دوغلاس إيمهوف.

هاريس، التي تم انتخابها لأول مرة في مجلس الشيوخ في عام 2016، بادرت بقرار في الكونغرس للتنديد بمواقف الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما من الامتناع عن التصويت حول المستوطنات الاسرائيلية مما أدى إلى اصدار الامم المتحدة قرار ضد المستوطنات الاسرائيليةـ التي تؤيدها هاريس بشدة.

من هي هاريس؟ أبنة لأم هندية ووالد من جامايكا، وزوجها يهودي عزز موالاتها لإسرائيل والتي ظهرت في لقاءات بعيدا عن الإعلام و في عام 2017 في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك. كما أنها تحاول الالتزام بسياسات يمينية في الحزب الديمقراطي من خلال تأييد عقوبات السجن المتشددة وتواجه حاليا انتقادات بسبب تلك المواقف بحسب ما كشفته نيويورك تايمز سابقا عن تأييد هاريس للأحكام المتشددة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

وكانت مواقفها المتشدد إزاء عقوبات الجرائم البسيطة تلك سبب انتقادات كثيرة وجهت لها نظرا لأن عدد السجناء السود اكبر من عدد السجناء البيض ب6.2 ضعف وغالبا ما ينال السود عقوبات سجن أشد على تصرفات بسيطة.

واحتفت الصحافة العبرية باختيار بايدن على اعتبار هاريس هي من بين قلة تدعو لعدم فرض اي شروط على المساعدات الأمريكية لاسرائيل.

Great to meet today in my office with California AIPAC leaders to discuss the need for a strong U.S.-Israel alliance, the right of Israel to defend itself, and my commitment to combat anti-Semitism in our country and around the world. pic.twitter.com/83Yrrbw4Q8— Kamala Harris (@SenKamalaHarris) March 25, 2019