الولايات المتحدة الامريكية كانت تعلم بوجود مواد خطيرة في مرفأ بيروت

كشفت الصحيفة أن متعاقد يعمل مع الجيش الأمريكي كان على علم بوجود المواد المتفجرة الخطرة في بيروت منذ 2016 على الأقل، وقام بالتحذير من الخطر المحتمل لشحنة متفجرة من المواد الكيماوية المخزنة في مرفأ بيروت، وأبلغ عنه السلطات الأمريكية قبل أربع سنوات على الأقل بحسب برقية دبلوماسية من الولايات المتحدة، (لكن الولايات المتحدة لم تحذر أحد من ذلك خاصة حلفائها الغربيين-المحرر) ونفى مسؤولون أمريكيون معرفتهم بذلك حتى الأسبوع الماضي بعد الانفجار.

أصاب الانفجار دبلوماسيين غربيين بوجود قنصليات للعديد من الدول الأوروبية في بيروت ، ، ويعيشون في شقق شاهقة تطل على البحر الأبيض المتوسط والميناء ، مما وضعهم مباشرة في مسار الانفجار.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية إن زوجة السفير الهولندي في لبنان هيدويغ والتمانس موليير توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في الانفجار. كانت تقف في غرفة معيشتها عندما وقع الانفجار، كما قتل في الانفجار ضابط قنصلي ألماني لم يكشف عن اسمه. العديد من الدبلوماسيين الآخرين من الدول حليفة للولايات المتحدة تعرضوا للخطر والأذى وتحطمت نوافذ بيوتهم وتضررت ممتلكاتهم و تعرضت السفارتان البريطانية والفرنسية لأضرار ، وتحطمت النوافذ في المنزل الذي يعيش فيه السفير الفرنسي.

وكان المتعاقد الأمريكي وهو خبير أمن للميناء قد اكتشف الشحنة خلال تفقد السلامة في المرفأ بحسب البرقية، ولفت دبلوماسيون ممن عملوا في الشرق الأوسط أنه يفترض بالمتعاقد تبليغ ما يجده للسفارة الأمريكية في بيروت أو للبنتاغون.

يذكر أن خبيرة متفجرات أكدت أن نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت كانت مصنعة لأغراض التفجير وليست للأسمدة بحسب اسم العلامة التجارية ونقاء المواد فيها (Nitroprill HD)أي أنها غير ممزوجة بمواد تمنع الانفجار كما هو حال نترات الأمونيوم المصنعة للأسمدة. كما أن الحد الأقصى لتخزين كميات من هذه المادة لا يتعدى 400 طن في مكان واحد.

The bags say "NITROPRILL HD," which may be a knock-off of Nitropril made by Orica.

Orica sets the TNT equivalence for fire at 15 percent.

.15 x 2750 = 412.5

One more data point that suggests the explosion was a few hundred tons. https://t.co/ucuHdpazm3— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 4, 2020