السعودية توقف مسؤولين بينهم مدير ميناء بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها اجراؤات إزاء (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وتمثلت أبرز القضايا بإيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، وعشر سعوديين منهم عضو مجلس شورى حالي، وقاض سابق، وكاتب عدل حالي، وموظف بنك سابق، وكذلك مدير شرطة منطقة سابق، ومدير جمرك سابق لأحد المطارات، وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية)؛ وذلك لتورُّط رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية أثناء فترة عملهم، تفوق قيمتها 20 مليون ريال. وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل السعودية لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها، وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدمًا في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددًا من موظفي شركاته، والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج السعودية بطريقة غير نظامية بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.

وفي قضية ثانية، جرى إيقاف مدير أحد الموانئ، وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع، واثنان بإدارة الصيانة؛ لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف مُلاكها.

وفي قضية أخرى، أشارت نزاهة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية؛ لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلاً من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج منه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس "مايباخ")، استُخدمت من قِبل الأول شخصيًّا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.. وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين بحسب صحيفة سبق.



