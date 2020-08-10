مجموعة جويالوكس ترجّح انخفاض إيراداتها من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30% هذا العام



بقلم: جيمس ماثيو- كشفت جويالوكس، عن توقعاتها بانخفاض إيرادات عملياتها التجارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30% هذا العام، جراء الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الشهور القليلة الماضية، وعودة الوافدين الهنود من دول الخليج على نطاق واسع، والذين تعتبرهم الشركة القاعدة الرئيسية لعملائها.

وأشارت المجموعة إلى تأثر إيراداتها بإجراءات التوطين الصارمة التي تتخذها بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، في قواعدها المعنية بالتوظيف، ودورها في تحقيق ارتفاع كبير بالتكاليف التشغيلية.

وفي مقابلة حصرية مع أريبيان بزنس، قال جوي الوكس، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة: "عادت صالات العرض للعمل بشكل كامل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع الأخيرة فقط، بعد إغلاقها خلال فترات الحجر الصحّي المختلفة بحسب اختلاف الأسواق. ولا نشهد حالياً سوى انتعاشاً تدريجياً في المبيعات".

وكشف الوكس عن التأثير الكبير المحتمل لهذه الظروف على مبيعات المجموعة وإيراداتها هذا العام، وقال: "تشكل عودة الهنود إلى بلدهم من من دول الخليج مصدر قلق بالنسبة لنا، حيث نبيع مجوهرات ذهبية عيار 22 قيراط فقط، والتي يفضلها عملاؤنا من الهند والدول المجاورة مثل باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وماليزيا وغيرها.

وقد يصل حجم الانخفاض العام لإيراداتنا في سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 30% هذا العام".

ومن حيث عدد منافذها للبيع بالتجزئة، تتواجد 40% من العمليات التشغيلية لجويالوكس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الأكبر خارج شبكتها في الهند.

وتساهم مجوهرات الألماس بنسبة 25% من إجمالي مبيعاتها.

وللتحقق من التكاليف التشغيلية، طرحت جويالوكس برنامجاً رئيسياً للترشيد في منافذ البيع بالتجزئة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والهند، حيث قامت بإغلاق أو دمج عدد من صالات العرض الخاصة بها،

مما أدى لتقليص إجمالي عدد صالات العرض في المنطقة إلى 44 بدلاً من 60 قبل تفشّي جائحة كوفيد-19.

وأضاف الوكس: "تم تطبيق برنامج الترشيد بشكل رئيسي في المناطق التي نمتلك فيها منافذ بيع متعددة. وعلى سبيل المثال، لم يعد لدينا سوى صالة عرض واحدة من أصل ثلاث صالات في شارع واحد بدبي".

بدأ الوكس رحلته كرجل أعمال مع افتتاح أول صالاته لعرض المجوهرات في أبوظبي عام 1987؛ ويؤكد أن التوجه المتمثل بزيادة أو فرض ضريبة القيمة المضافة يشكل واحداً من المخاوف الرئيسية التي تواجه قطاع بيع الذهب والألماس في الشرق الأوسط.

وبحسب الوكس تمثّلت أكبر عوامل الجذب في دبي ومراكز التسوق الأخرى في منطقة الخليج بالمبيعات المعفية من الضرائب؛ وقال: "ضاعفت المملكة العربية السعودية معدل ضريبتها على القيمة المضافة إلى 15%؛ وأعلنت سلطنة عُمان عن قرارتها بفرض ضريبة القيمة المضافة؛ بينما تبلغ قيمة هذه الضريبة 5% في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومع ذلك، لا يستشعر الوكس تأثيراً كبيراً لارتفاع أسعار الذهب على حجم مبيعات المجوهرات.

وأضاف الوكس: "سيواصل العملاء الهنود شراء المجوهرات الذهبية والمصنوعة من الألماس، ولا سيّما في احتفالات الزفاف والمهرجانات.

وتضاعفت أهمية الذهب في الهند باعتباره وسيلة ادخار فعالة، حيث تظهر الرسوم البيانية زيادة مطّردة في عائدات الذهب على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية".

وفضلاً عن الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتع جويالوكس بحضور قوي في دول أساسية في الغرب ومنطقة جنوب شرق آسيا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة وماليزيا.

وتشمل المصالح التجارية للمجموعة الآن مجالات الموضة والحرير، وأسواق البورصة والعقارات التجارية مثل المولات، إضافة إلى متجرها الرئيسي الكبير لبيع المجوهرات.