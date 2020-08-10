تسجيل ثالث استقالة من الحكومة في لبنان مع وزيرة العدل

(أ ف ب) - قدّمت وزيرة العدل ماري كلود نجم الإثنين استقالتها من الحكومة، في خطوة هي الثالثة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً هائلاً. وسلّمت نجم نص استقالتها الى رئيس الحكومة حسان دياب، وفق ما أكد مصدر في وزارة العدل لفرانس برس. وكان وزير البيئة دميانوس قطار ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالا خلال اليومين الماضيين على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد. من جانبه، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن الاستقالة من الحكومة اليوم هروب من المسؤولية. وفي وقت سابق، أقدم محتجون في منطقة الجميزات في بيروت على الهجوم ورشق وزيرة العدل ماري كلود نجم بالمياه اثناء جولة لها على الاضرار، وعلى الفور قامت بالدخول الى احد المباني يرافقها عناصر الجيش اللبناني الذين عملوا على اجلائها من المكان وسط هتافات مناهضة لها وتطالبها بالاستقالة. وتوالت أمس الاستقالات في لبنان على وقع الزلزال الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت على المستويين الإنساني والسياسي، فقد قدمت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد استقالتها، ولاحقاً أُفيد أن وزير البيئة دميانوس قطار قدّم خطياً استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً له: «رفاق ولادي ماتوا بانفجار بيروت وما بقدر اكمّل بهالمسؤوليات وبالوزارة». وعلى الصعيد النيابي، تقدم النواب نعمة إفرام وميشال معوض وديما جمالي وهنري حلو باستقالاتهم وسط حديث عن أن نواباً آخرين سيلتحقون بهم.

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