تسليم تقرير لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت للحكومة اللبنانية

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه الضغوط على الحكومة للاستقالة مع تصاعد السخط الشعبي على الأداء الحكومي وافتقار المسؤولين للكفاءة في تسيير شؤون البلاد، ويحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص بحسب ما نقله موقع تلفزيون الجديد.



ولفت إلى أن "نادي قضاة لبنان" سيُعلن غداً عندَ الساعة الحادية عشرة قبل ظهر موقفاً كبيراً في قصر عدل بيروت، يضع فيه النقاط على الحروف وسيشكِّل خطوة نوعية غير مسبوقة في تاريخ القضاء.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام قد أشارت إلى أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باشر جلسات التحقيق في انفجار المرفأ، وهو يستمع في هذه الأثناء، الى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت.