تحذير من تدهور لبنان إلى حرب بالوكالة مع تصاعد الغضب الشعبي وتكبد الاقتصاد مزيدا من التدهور

حذرت مؤسسة أبحاث اقتصادية من وقوع لبنان في محور حرب اقليمية بالقول: "كما حذرنا من قبل ، قد يحاول لاعبون إقليميون الاستفادة من الاضطرابات السياسية لزيادة نفوذهم في البلاد ، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من خطر تحول لبنان إلى محور أساسي في حرب بالوكالة ".

وقال خبراء اقتصاديون إن من المتوقع أن يشهد لبنان بعض التحسن في النشاط الاقتصادي على المدى القريب من جهود إعادة الإعمار وسط تزايد الكراهية تجاه النخبة الحاكمة والغضب من التقصير وعدم الكفاءة في الإدارات الحكومية بعد الانفجار الضخم في ميناء بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وأدى الانفجار الكارثي في ​​ميناء بيروت إلى دمار واسع النطاق في المدينة وخسائر كبيرة في الأرواح. لن تؤدي الكارثة ، للأسف ، إلا إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والإنسانية والسياسية في لبنان.



كما أن الكارثة التي تعد مأساة إنسانية فادحة ستؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة المستمرة بجائحة كورونا. وقالت كابيتال إيكونوميكس إن لبنان قبل الانفجار كان يعاني أصلا من تبعات وطأة أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتخلفت الحكومة عن سداد ديونها في شهر مارس ، ومع محادثات صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ على وشك الانهيار ، تتعرض الليرة اللبنانية لضغط شديد - في السوق السوداء ، يتم تداول العملة عند حوالي 8300 للدولار الأمريكي ، أي أضعف بنسبة 80٪ من سعر الصرف الرسمي.



وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس: "من المرجح أن يؤدي ما حصل في الانفجار إلى زيادة الكراهية تجاه الحكومة والنخبة الحاكمة". وأضاف: "إذا ثبتت صحة التقارير ، فإن الحادث ينم عن عدم كفاءة شديد من قبل المسؤولين. هذا ، إلى جانب خلفية الانهيار الاقتصادي وتزايد الفقر ، مما سيزيد من خطر تصاعد موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة ".



وقالت كابيتال إيكونوميكس في أحدث تقرير لها: "الدمار الكبير الذي لحق بميناء بيروت والبنية التحتية المجاورة له بعد الانفجار الكبير الثلاثاء الماضي يعني أنه سيكون هناك بعض الدعم للنشاط الاقتصادي على المدى القريب من جهود إعادة الإعمار".

لكن من المرجح أن يأتي ذلك بتكلفة مالية باهظة - فقد قدر محافظ بيروت تكاليف إعادة البناء بثلاثة مليارات دولار ، أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي - مما يزيد من الضغوط على المالية العامة. وقالت الشركة الاستشارية التي تتخذ من لندن مقراً لها ، إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المزري الحالي ، قد لا تتم إعادة بناء بعض هذه البنية التحتية ، مما يؤدي إلى تآكل دائم في مخزون رأس المال اللبناني.

يحذر جيمس سوانستون وهو خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس الشرق الأوسط: "للانفجار الكبير عواقب إنسانية وخيمة ، ويهدد الحادث بتعميق الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد ، وسيكون هناك حتما تعطل للتجارة الدولية ، مما سيضر بالنشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد".



وأضافت شركة الأبحاث التي تتخذ من لندن مقراً لها: "كنا نتوقع بالفعل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30٪ هذا العام وسط انهيار العملة وارتفاع التضخم. من الواضح الآن أن المخاطر التي ينطوي عليها ذلك تميل إلى الجانب السلبي ".



وقالت كابيتال إيكونوميكس: "إن ما يمثل بصيص أمل هو أن الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف قد تقدموا بسرعة بتعهدات بتقديم دعم مالي وإنساني للبنان". سيساعد هذا البلد على التعامل مع إعادة الإعمار الفورية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالانفجار ، على الرغم من أنه مع توقف ميناء بيروت عن العمل ، فإن الشبكة اللوجستية اللبنانية الضعيفة قد تجعل من الصعب إيصال المساعدات إلى حيث يجب أن تكون في الوقت المناسب.