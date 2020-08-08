عوامل خففت من أعداد الضحايا في انفجار ميناء بيروت

توفي 138 شخصا في انفجار ميناء بيروت يوم 4 أغسطس، ولكن من المفارقات ما يلفت إليه بعض اللبنانيين من أن تعرض شحنة نترات الأمونيوم-التي كانت تقارب 3 آلاف طن- في ميناء بيروت للتلف بسبب سوء التخزين الذي لا يراعي أبسط معايير الأمان المتبعة، ونقصها باحتمال تعرض الكمية للسرقة فضلا عن توقيت الانفجار ، كل هذه العوامل ساعدت في تقليص عدد الوفيات لأن طنين فقط من هذه المادة سبق أن أوقع قتلى بالمئات في حوادث مشابهة سابقة.

ففي ألمانيا لقي 561 شخصا مصرعهم بانفجار 450 طن فقط، أي بمعدل يزيد عن نسبة ضحية لكل طن.

واستخدم طنين فقط من هذه المادة لتدمير بناء بأكمله كما حصل مع تفجير تيموثي ماكفي سنة 1995 حين فجر مادة نترات الأمونيوم نفسها بمبنى فيدرالي وقتل 169 شخصا، فماذا لو كانت الكمية تزيد بألفي ضعف أي 2700 طنا في ميناء بيروت.

كذلك الحال مع انفجار نترات الامونيوم عام 2015، حين قتل 173 شخصا وإصيب مئات آخرون في مصنع للكيماويات، في مدينة تانجين الصينية، بعد انفجار 800 طن من نترات الأمونيوم.

وأفاد تقرير لتلفزيون الجديد أن الانفجار لو وقع في العاشرة صباحا مثلا لكانت هناك كارثة مرعبة في أعداد الضحايا.

ومع ذلك جرى اعتبار انفجار ميناء بيروت أكبر انفجار غير نووي في التاريخ بحسب فريق خبراء الهندسة من جامعة شيفيلد الذي قام بحساباته عن قوة الانفجار ، الذي أدى إلى إصابة حوالي 5000 شخص ووفاة 138 شخصا ، بناءً على مقاطع الفيديو والصور التي ظهرت منذ ذلك الحين. وأكدوا بدون أدنى شك أن الانفجار كان يعادل 1000 إلى 1500 طن من مادة تي إن تي - وهي مادة شديدة الانفجار ومن شأنها أن تدعم الاعتقاد بأن انفجار نيترات نتج عن حريق أدى إلى تفجير 2750 طنا من سماد نترات الأمونيوم، التي لا تنفجر دون حرارة مرتفعة، وقالوا إن هذا يمثل عُشر كثافة قنبلة هيروشيما النووية ولكنه أكبر بكثير من أي انفجار بفعل المتفجرات والأسلحة التقليدية.