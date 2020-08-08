ايقاف المسؤولين عن ميناء بيروت وتخزين شحنة نترات الأمونيوم

ورغم الضغوط السياسية جرى أيقاف المدير العام للجمارك بدري ضاهر المحسوب على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية (الذي سبق أن عين باسكال إيليا وهي زوجته، رئيسة لإقليم جمارك الشمال -طرابلس) والمدير السابق شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت بعد جهود كبيرة بحسب ما نقلته وسائل الاعلام اللبنانية.

وسبق ذلك توقيف مدير المرفأ حسن قريطم مع ١٦ موظفاً أول من أمس، بينهم ثلاثة حدادين.

وكان ضاهر المدير العام للجمارك حاول التملص بالزعم أمام أول محاولة على استدعائه بأنه يزور رئيس الجمهورية في مرة ثانية قال إنه في طريقه الى اجتماع لخلية الأزمة، ليتم استصدار استداعاء له من قبل الجيش واسبتق ذلك للذهاب بنفسه مع محاميه الى مركز الشرطة العسكرية في الريحانية حيث استمر التحقيق معه ساعات، قبل ان يصدر قرار بتوقيفه ومرعي ليلاً بحسب صحيفة الاخبار.

ورغم أن توقيف الضاهر ومرعي جاء متأخراً، الا أنه اساسي لكونه الرجلين مسؤولين مباشرين عن المرفأ، وكانا يعلمان بخطورة المواد الموجودة في العنبر 12. التوقيفات شملت أيضاً مسؤول العنابر ومدير المشاريع في المرفأ ومسؤول العنبر رقم 12.

وتشير الصحيفة إلى عيوب مكان تخزين الشحنة الخطرة مثل عدم وجود نظام اطفاء وخطر تمديدات كهربائية عادية يُمنع وجودها في مراكز تخزين المتفجرات والمواد القابلة للانفجار أو الاشتعال.

وتظهر التحقيقات الأولية أن تلحيم الفجوات في جدار العنبر وبابه أدى إلى اشتعال الحريق. ومع فتح عناصر فوج الاطفاء باب العنبر، أدى دخول الاوكسيجين الى اشتداد الحريق لتصبح المادة المشتعلة كتلة متفجرة واحدة.

التحقيق أشار الى فرضية مفادها أن كمية نيترات الامونيوم البالغة ٢٧٥٠ طنا ربما لم تنفجر بالكامل لأن جزءاً منها كان قد تلف بمرور الزمن. وأوضح أن المديرية العامة لأمن الدولة التي كشفت على العنبر قبل أشهر، وأعدّت تقريراً بشأن مخاطر بقاء نيترات الأمونيوم داخله لم تقم بإحصاء محتوياته.

وتلفت الصحيفة إلى وفي كانون الثاني ٢٠١٥، كلّف القاضي زوين الخبيرة ميراي مكرزل الكشف على البضائع، فتبين أنّ نسبة الآزوت فيها تعادل ٣٤،٧ وهي نسبة غير مسموح بتداولها عالمياً. لذلك طلبت إدارة المانيفست تسليمها فوراً للجهات الامنية (قيادة الجيش) أو إعادة تصديرها بسبب خطورتها والكارثة التي قد تنتج من جراء استعمالها او انفجارها. غير ان قيادة الجيش رفضت استلام الشحنة واقترحت التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات لدرس امكانية الاستفادة منها.