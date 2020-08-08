أبرز المتهمين بشحنة نترات الامونيوم التي دمرت ميناء بيروت

أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الإشارة بتوقيف مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ وإبقائه رهن التحقيق ومتابعة التحقيقات في ملابسات إنفجار ​مرفأ بيروت​، كما أصدر قرارا بتوقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي في ملف تفجير مرفأ بيروت.

فمن هو بدري ضاهر​، موظف حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية بدأ عمله في دائرة الشؤون الإدارية في المديرية العامة للجمارك اللبنانية في 1994 بصفة مراقب مساعد متمرن.

وعمل مراقبًا في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار بيروت الدولي، ثم مراقبًا في دائرة المانيفست والمخازن الجمركية في مرفأ بيروت.

كما عمل أمين سر في المديرية العامة للجمارك بين عامي 2004 و2010، وعُيّن مراقبًا أول لدائرة المانيفست والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة العمومية، ثم المراقب الأول لدائرة المستودعات الجمركية والخاصة في المنطقة الحرة.وعُيّن مديرًا عامًا للجمارك اللبنانية منذ العام 2017 وما زال يشغل منصبه حتى اليوم المشؤوم 4 اغسطس يوم انفجار شحنة نترات الأمونيوم.

رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم -مضبطة الاتهام الأولية تضع قاضي الأمور المستعجلة جاد المعلوف على رأس المسؤولين، لتصطفّ إلى جانبه مديرية الجمارك بشخص مديرها العام بدري ضاهر ومديرية المخابرات ورئيس هيئة إدارة المرفأ ووزيرا المالية والأشغال ورئاسة الحكومة.

وكشف التقرير أن تركيز الآزوت في الشحنة عال جدا وتبلغ نسبته ٣٤.٧، أي إنها مواد تعدّ تدميرية شديدة الحساسية. وبالتالي، فإن السماح بإبقاء هذه المواد طوال سبع سنوات، كمن يحتفظ بقنبلة موقوتة في منزله.

ويلفت التقرير إلى ما جرى قبيل الإنفجار وهو أن جهاز أمن الدولة أعدّ تقريراً في كانون الاول عام ٢٠١٩ تحدّث فيه عن وجود خطر حقيقي ناجم عن هذه المواد. رُفِعَ هذا التقرير إلى القضاء ورئاسة الحكومة ومديرية المخابرات ومديرية الجمارك، إلا أنّ المواد بقيت مكدّسة على حالها. كان من بين التوصيات طلب سد فجوة في العنبر الرقم ١٢ للحؤول دون سرقة نيترات الأمونيوم. وبالفعل، استناداً إلى تقرير أمن الدولة، وبناءً على إشارة القضاء، أبلغت إدارة المرفأ بالقيام بالصيانة. حضر حدادون لسد الفجوة وتلحيم الباب.

اتهامات بالفساد

تعرض بدري ضاهر لاتهامات بالفساد العام الماضي، حيث قالت النائبة بولا يعقوبيان إن مدير الجمارك يتقاضى إلى جانب زوجته الموظفة في المؤسسة نفسها 60 ألف دولار أمريكي شهريًا، ما أثار عاصفة حول الأمر.

وفي مواجهة على شاشة قناة ”الجديد“ رفض ضاهر اتهامات بولا يعقوبيان، قبل أن تنشر القناة نفسها مستندات تكشف عن تقاضي بدري ضاهر 42 مليون ليرة لبنانية شهريا (28 ألف دولار)، بالإضافة إلى مكافآت تصرف كل 6 أشهر.