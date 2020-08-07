هل من أجل مليوني دولار قيمة شحنة نترات الأمونيوم وقعت كارثة بيروت؟

تكشف التفاصيل أن الطمع بقيمة الشحنة المصادرة التي تبلغ قيمتها مليوني دولار كان وراء الاحتفاظ بها وجلب حدادين لمنع سرقتها، واستخدم هؤلاء اللحام لإحكام اغلاق أبواب العنبر فكان ذلك سببا في اندلاع حريق أدى إلى ارتفاع حرارة نترات الامونيوم المخزنة بطريقة عشوائية خطرة واشتعالها ثم انفجارها بعد تمددها في مكان محصور تسبب بانفجارها حيث يشير خبراء أن انفجار نترانت الامونيوم يستدعي حرارة وضغط في مكان محصور وهو ما توفر لظروف الانفجار حيث ظهرت ألهبة احتراق نترات الامونيوم الحمراء أو البرتقالية ثم الانفجار العنيف ببخار أبيض.

دمر نصف مدينة بيروت بخسائر تتجاوز ميزانية لبنان التي أقرت السنة الماضية بنفقات 17.1 مليار دولار.

أدى الانفجار الذي يعد أكبر تفجير غير نووي في العالم إلى دمار نصف بيوت بيروت ومقتل وإصابة الآلاف فضلا عن خسائر مادية يصعب تقديرها بدقة عدا عن المآسي الاجتماعية التي أحدثها هذا الانفجار.

بالطبع هناك فرضيات ونظريات عديدة- ليزر وصاروخ وطائرة وغير ذلك، لكنها بلا قيمة أمام ما تقدمه الوثائق والحقائق- وتوضيحات خبراء الكيمياء حول مادة النترات- من أدلة وقرائن لا تقبل الشك والتي تتكشف كل يوم بعد وقوع الحادث.