اللقطة المأساوية الأخيرة لطاقم الاطفاء اللبناني قبل لحظة من الانفجار

تتكشف الطريقة التي فقد فيها 10 عناصر من فوج الإطفاء أثناء عمليات إخماد الحرائق الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت. والتقطت آخر صورة ويعتقد أن المصور الذي التقط الصورة قد توفي أيضا فهو مثلهم لا يزال في عداد المفقودين.

وتظهر الصور سعي عدد منهم المساعدة في فتح العنبر رقم 12 الذي انفجر بعدعا بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأعلن عن فقد فوج إطفاء بيروت، 10 عناصر كانوا قد وصلوا إلى مرفأ بيروت قبل دقائق من الانفجار الثاني المدمّر، ونقلت وسائل إعلام لبنانية، ذكر مسؤولون في فوج إطفاء بيروت، أن الفريق توجّه على متن آليّتين إلى المرفأ للعمل على إطفاء حريق اندلع في أحد العنابر، ولكن القدر لم يمهل الفريق، وفور وصوله ضرب الانفجار الهائل الذي اختفى على أثره الفريق والآليتان.

وقرابة الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء، عثر فريق من فوج الإطفاء على جثة تحت الردم في المرفأ، تبيّن أنها تعود إلى سحر فارس، إحدى أعضاء الفريق المفقود. وفي وقت لاحق، أمكن التعرف على "4 قطع من إحدى الآليتين".