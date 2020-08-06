ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 137 شخصاً وعدد من الأجانب بين الضحايا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية صباح الخميس، حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الهائل الذي هز بيروت مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة رضا موسوي إن 137 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف، من جراء الحادث الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، وفق أحدث حصيلة. وأوضح المتحدث وفقاً لسكاي نيوز عربية، أن هذه الحصيلة "ليست نهائية"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.

يذكر أن عددا من الأجانب والعرب قد أصيبوا في الانفجار، ولم تقدم حصيلة رسمية لغير اللبنانيين من ضحايا الانفجار، ومن فرنسا أعلن أن المهندس المعماري جان مارك بونفيس لقي حتفه بينما أصيب 24 فرنسيا آخر في انفجار بيروت الهائل يوم الثلاثاء. وأعلنت وزيرة الثقافة روزلين باشلو وفاة بونفيس في تغريدة. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية جان بابتيست ليموان يوم الخميس أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح خطيرة.

من جانب آخر ذكرت وزارة الخارجية الألمانية يوم الخميس أن موظفة بسفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة يوم الثلاثاء وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصا وأصاب خمسة آلاف.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان ”أسوأ مخاوفنا تأكدت. موظفة بسفارتنا ببيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار“.