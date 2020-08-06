خبير اقتصادي بارز يلفت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمساعدة لبنان

غافين غيبون- أريبيان بزنس:قال كبير الاقتصاديين في مؤسسة البحوث أكسفورد ايكونوميكس قسم الشرق الأوسط، سكوت ليفرمور، إنه من الضروري جدا أن يأتي المجتمع الدولي لمساعدة لبنان عقب الانفجارات المدمرة التي عصفت بميناء بيروت مساء يوم الثلاثاء لأن لبنان لا يمكن أن يتعافى من الأزمة لوحده.

وأكد ليفرمور لأريبيان بزنس إن لبنان سيواجه نقصا حادا في الغذاء حيث يستورد ما بين 70 إلى 80% من حاجاته مع ارتفاع كبير في أسعارها والحاجة الكبيرة للقمح والحبوب، فيما وصل التضخم إلى 90% مع تدهور سعر العملة وقيمتها في السوق السوداء.

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت عن اعتماد ميناء طرابلس في الشمال والذي يعمل بحوالي 40% من طاقته ليكون مركز الشحن الرئيسي في لبنان.

ولدى لبنان كميات قمح تكفي لشهر ونصف بحسب صحيفة الأخبار، مما يعني أن لبنانل ن يواجه أزمة قمح لكن التحديات لإعادة بناء العاصمة التي كانت بؤرة صراعات عديدة في السنوات الماضية، هي التحدي الأكبر مقارنة مع النقص في الغذاء.

وقال ليفرمور: " هناك الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمباني والمتاجر والمكاتب ومحلات التجزئة والأجزاء السكنية في المدينة، إلا أن عمليات إزالة الحطام وإيجاد مواد كافية لإعادة البناء سيكون تحديا نظرا لعدم وجود الميناء كما أن التكلفة ستصل إلى المليارات فيما يأتي ذلك على خلفية الدولة المتعثرة التي تعاني من عجز في الميزانية الحكومية يتكون من رقمين وبنك مركزي وقطاع مصرفي معسر ".

حتى قبل وقوع الكارثة في مرفأ بيروت ، كان الخبراء يتوقعون ركوداً اقتصادياً عميقاً هذا العام ، مع انكماش الاقتصاد بنحو 15 في المائة ، في خضم المشاكل الاقتصادية الرهيبة في البلاد ، التي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد 19.

تخلف لبنان عن السداد الثالث لسندات اليورو المستحقة في 19 يونيو ، إلى جانب العديد من مدفوعات الفائدة على سندات اليوروبوند المستحقة منذ مارس.

وقال بيان صادر عن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الشهر الماضي: “ربط عملات لبنان بالدولار الأمريكي يتعثر ، مع استمرار نقص العملات الأجنبية واتساع الفجوة في أسواق الصرف الموازية. من المرجح أن يصاحب برنامج إعادة الهيكلة تخفيض رسمي للعملات ".

في ضوء الأزمة الإنسانية التي اندلعت في بيروت خلال الـ 24 ساعة الماضية ، يعتقد ليفرمور أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات إلى لبنان.

قال: "لا يمكن تحقيق الانتعاش بدون دعم دولي. فقد جعلت التوترات الجيوسياسية تنظيم الدعم عندما كان لبنان "يواجه" أزمة مالية أمرا صعبا لكن ذلك أصبح أقل أهمية في التعامل مع أزمة إنسانية. كانت هناك تعهدات بالدعم الإنساني من الدول الصديقة: فرنسا والأردن وتونس وروسيا والعراق أعلنت جميعها حتى الآن عن خطط للمساعدة وأنا متأكد من أن الآخرين سيحذون حذوهم.



والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان ذلك سيترجم إلى دعم كاف يمكن أن يساعد لبنان على المضي في طريق التعافي الكامل.