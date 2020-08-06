خبراء: انفجار بيروت هو أكبر تفجير غير نووي بالتاريخ

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق من خبراء الهندسة من جامعة شيفيلد قام بحساباته عن قوة الانفجار ، الذي أدى إلى إصابة حوالي 5000 شخص ، بناءً على مقاطع الفيديو والصور التي ظهرت منذ ذلك الحين. وأكدوا بدون أدنى شك أن الانفجار كان يعادل 1000 إلى 1500 طن من مادة تي إن تي - وهي مادة شديدة الانفجار ومن شأنها أن تدعم الاعتقاد بأن انفجار نيترات نتج عن حريق أدى إلى تفجير 2750 طنا من سماد نترات الأمونيوم، التي لا تنفجر دون حرارة مرتفعة، وقالوا إن هذا يمثل عُشر كثافة قنبلة هيروشيما النووية ولكنه أكبر بكثير من أي انفجار بفعل المتفجرات والأسلحة التقليدية.

وقال البروفيسور أندي تياس ، الخبير في هندسة الحماية من الانفجارات في الجامعة: "هناك قواعد بسيطة تتعلق بتناسب التمدد الأقصى للكرة النارية مع حجم الشحنة المتفجرة الأصلية ، ومن بعض القياسات التقريبية جدًا من لقطات الفيديو عبر الإنترنت ، نعتقد أن الانفجار يعادل شيئًا من 1000 إلى 1500 طن من مادة تي إن تي. وأضاف بالقول: "لقد قمنا أيضًا بتحليل لقطات فيديو الفاصل أو التأخير الزمني بين التفجير ووصول موجة الصدمة عند نقاط على بعد عدة مئات من الأمتار من بؤرة الانفجار وتطابقت هذه بشكل عام مع تقديرات حجم شحنة التي انفجرت.

وتابع قائلا:"مهما كان حجم الشحنة الدقيقة ، فهذا بلا شك أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ ، وأكبر بكثير من أي سلاح تقليدي.

"إن آثار حدث كهذا كارثية على الناس والبنية التحتية وسبل العيش الاقتصادية والبيئة."

وقال: "إذا كان تقدير الشدة الانفجار يكافيء 1000 إلى 1500 طن من مادة تي ان تي صحيحًا ، فذلك يتسق مع التقارير التي تفيد بأن الانفجار نتج عن حريق أدى إلى تفجير 2750 طنًا من سماد نترات الأمونيوم. "لقد حدثت حوادث صناعية بهذا الحجم بسبب انفجار نترات الأمونيوم من قبل ، وعلى الأخص في ميناء مدينة تكساس في عام 1947 حيث أدى تفجير 2300 طن من نترات الأمونيوم إلى إحداث قدر مماثل من الضرر لما رأيناه بالأمس."

وقال البروفيسور تياس إن موجة الانفجار الناتجة عن انفجار بهذا الحجم ستؤدي إلى إصابات مميتة وأضرار بالغة للمباني غير المدعمة على ارتفاع مئات الأمتار.

لكنه قال إن الخطر الأكبر في الانفجارات الحضرية هو الزجاج المتطاير ، ومن المرجح أن يتسبب انفجار بهذا الحجم في أضرار جسيمة للزجاج والإصابات ذات الصلة على مسافة تتجاوز كيلومترًا واحدًا.