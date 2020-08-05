هل هناك تكتم على صاحب شحنة النيترات التي فجرت ميناء بيروت ؟

لا تزال ملكية الشحنة التي تسبب بدمار ميناء بيروت ومقتل أكثر من 130 شخص وجرح المئات وخسائر تفوق 15 مليار دولار، أمرا غامضا، إلا أن

بيان أصدره مكتب المحاماة وهو مكتب بارودي ومشاركوه ألمح لملكية حمولة السفينة أو الشحنة في اشارة إلى دائنين آخرين، وأوضج البيان أن المكتب بوكالته عن الطاقم (أي الربان والبحارة)، وحيثيات جرت للسفينة منذ سنة 2013 وهي محملة بقرابة 2750 طنا متريا من مادة نيترات الأمنيوم عالية الكثافة، و توجب عليها ديون بحرية لمصلحة عدة دائنين ومنهم الطاقم الموجود على متنها، وكان مكتب بارودي وكيلا ايضا عن دائنين آخرين يتوجب لهم ديونا بذمة اصحاب ومستأجري السفينة واتخذ اجراءات قضائية ضدهم لمصلحة هؤلاء الدائنين.

لم يذكر البيان من هو صاحب الحمولة أو من آلت إليه ملكيتها وبموجب ذلك أصر قاضي الامور المستعجلة على المحافظة على الشحنة التي لا يجب تخزينها وهي كمية هائلة تكفي لتدمير مدينة بالكامل، بالنظر إلى الكمية التي دمرت مبنى فيدرالي في أوكلاهوما بقرابة طن ونصف الطن من تلك المادة فما بالك بثلاثة آلاف ضعف من ذلك التفجير.

وفشلت محاولات تدارك الكارثة عند المطالبة بإزالة المواد الخطرة إلا أن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت رفض ذلك ولم تُقنعه المطالبات الأمنية بوجوب «فكّ حجز» عن -نترات الأمونيوم-تلك المواد الشديدة الخطورة بدواعي حماية الحقوق الفردية للدائنين رغم وجود مخاطر جمّة. فمن هؤلاء الدئنين الذين أصبحوا عمليا مالكي الشحنة؟