شماتة اسرائيليين بدمار مرفأ بيروت

وأشارت الصحيفة إلى تصريح عضو سابق بالكنيست أن صورايخا كانت مخزنة في مستودع كيميائي تسببت في انفجار هائل أدى إلى تدمير مساحات و نشر رئيس حزب زيهوت وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين يوم الأربعاء منشورًا على فيسبوك للاحتفال بانفجار هائل في مرفأ بيروت في لبنان ، أودى بحياة مائة شخص على الأقل وجرح الآلاف ، ووصفه بأنه "عرض ألعاب نارية مذهل".

وقال موشيه إن الله أرسل هدية لنا يومي الثلاثاء والاربعاء بعرض ألعاب ناري في ميناء بيروت، ولا تصدقوا انه مجرد مستودع وقود فهو كان ذخيرة صواريخ ستسقط فوق رؤوسينا كالمطر.

واضاف بالقول إن الانفجار كان قرابة 200 ألف من رؤوس الصواريخ التي كان بامكانها الوصول لكل نقطة في اسرائيل.