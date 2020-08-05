نشر صورة رجل الأعمال الروسي الذي انفجرت شحنته في مرفأ بيروت ووضع موظفي الميناء قيد الاقامة الجبرية

نشرت صور رجال أعمال روسي – اسمه غريشوشكين ايغور Grechushkin Igor - وهو صاحب الشحنة التي انفجرت في بيروت وهو يقيم في قبرص وقد توقف عن تسديد رواتب طاقم السفينة من تعطلها قرب بيروت مع طاقمها الأوكراني وقبطانها الروسي مما تسبب باحتجازها .

ونقلت رويترز عن مصادر وزارية أن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بالمنزل.

ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء ولا مستوى مناصبهم.

وقالت المصادر إن الجيش سيشرف على الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار الهائل الذي وقع بالميناء يوم الثلاثاء.

السفينة اسمها روسوس MV Rhosus توقفت بسبب أعطال في ميناء بيروت وكانت في طريقها إلى موزامبيق، وكانت محملة بحوالي 2750 طنا من نترات الأمونيوم ومصدرها باتومي في جورجيا ومتجهة إلى بيرا في موزمبيق وكانت في حال غير صالحة للملاحة وقام مالكوها ومستأجريها بالتخلي عن إصلاحها وأعيد تسفير طاقهمها وجلبت حمولتها لميناء بيروت لتخزينها في مستودعات دون إجراءات سلامة كافية، وجرى تخزينها طوال السنوات الست الماضية حتى وقع الانفجار الذي كانت شرار لحام وراءه خلال عمليات تجري في المستودع.