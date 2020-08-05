الخوف من خسارة السماد دفع بقاضي لبناني لإقفال فجوة المستودع الذي انفجر بشرارة مدمرا ميناء بيروت

تتكشف تفاصيل الانفجار الذي دمر ميناء بيروت في التحقيقات الأولية التي تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب ، فيما أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، أن "الوقت الراهن هو للملمة الجراح وانتشال الضحايا ونقل الجرحى ورفع الركام، وأن التسريبات والتصريحات والمستندات التي يتمّ التداول بها ربما لتقاذف المسؤوليات واستباق التحقيق ليس من شيم المسؤولية في هذا الظرف العصيب، وأن المطلوب أولاً وأخيراً تحقيق صارم وشفاف يحدد المسؤوليات" بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وتابع: "الأجهزة الأمنية مدعوة إلى الإرتقاء اليوم الى مستوى المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وقد أظهرت مستوى عالٍ من الجهوزية لمواجهة هذه الكارثة الوطنية غير المسبوقة في لبنان" .

واستغرب قريطم كيف أنه "وبالرغم من المراسلات المتكررة بين إدارة الجمارك وقضاء العجلة لم يتم التخلص من هذه المواد"، مضيفا أنه "تم تعيين حارس قضائي عليها ووُضِعت في عنبر منفرد حيث بقيت لمدة 6 سنوات دون أن يكون للادارة الحق في التصرف بها"، مشيرا إلى أن "الإدارة تلقت تعليمات من القضاء مؤخرا وبعد كل هذه السنوات، تقضي بإقفال فجوة في بوابة العنبر لحماية محتوياته من التلف والسرقة وهذا بالتحديد ما أقدمت عليه إدارة المرفأ".

وأثارت الكمية الضخمة من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة منذ سنوات في مكان واحد حيرة الخبراء نظرا لخطورتها إذا أدى تفجير عبوة وزنها طنين من السماد منها فقط إلى تدمير مبنى فيدرالي بأكمله في أوكلاهوما والذي ذهب ضحيته 168 شخصا سنة 1995.

ونقلت أ ف ب، أن نيترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت مساء الثلاثاء هي عبارة عن ملح أبيض عديم الرائحة يستخدم كأساس للعديد من الأسمدة النيتروجينية على شكل حبيبات، وأدت إلى العديد من الحوادث الصناعية منها انفجار مصنع " اي زد اف" بمدينة تولوز الفرنسية عام 2001.وتم تخزين حوالي 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع في مرفأ بيروت، الذي أنفجر، بحسب رئيس الوزراء اللبناني، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وأضرار كبرى في العاصمة اللبنانية.

وتعد نيترات الأمونيوم من مكونات الأسمدة التي تسمى الأمونترات، والتي يشتريها المزارعون في أكياس كبيرة أو بالوزن. وهي منتجات غير قابلة للإشتعال ولكنها مؤكسدات، أي أنها تسمح باحتراق مادة أخرى مشتعلة.

وأكدت جيمي اوكسلي، وهي أستاذة الكيمياء بجامعة رود آيلاند التي أجرت دراسات عن إشتعال مادة نيترات الامونيوم "من الصعب جدا إشعالها" كما أنه "ليس من السهل تفجيرها".

وشكلت نيترات الأمونيوم مصدرا للعديد من المآسي، عرضية أو جرمية، في العالم.

ووقعت أول الحوادث في مصنع "بي أي أس أف" في أوباو (ألمانيا) وأسفر عن مقتل 561 شخصا في عام 1921. في عام 1947، اهتزت مدينة بريست الفرنسية إثر انفجار سفينة الشحن النرويجية أوشن ليبرتي التي كانت محملة بالمادة.