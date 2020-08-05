اللبنانيون يتكاتفون لتدارك الكارثة الإنسانية في بيروت

وبدأت مجموعات لبنانية على منصات الشبكات الاجتماعية تقدم دليلا لجمع وتوزيع المساعدات بحسب ما أكده أحد النشطاء لأريبيان بزنس. وتعاني العاصمة اللبنانية من كارثة غير مسبوقة في الدمار الذي خلفه انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت أمس.

ويجري تجهيز قوائم للجهات التي تقوم بجمع التبرعات وإعداد منصات لها لمشاركتها والمسارعة بتقديم العون لقرابة 300 ألف أصبحوا خلال ثوان بلا مأوى عقب الانفجار .

https://www.just-help.org/c/relieffund

:

ويتولى شاب باسم اكرم نعمة تنسيق التبرعات لمنطقة الاشرافية

https://www.just-help.org/c/relieffund



موقع بيت البركة



https://www.beitelbaraka.org/

جمعية رفيق الدرب - جو تواتل

https://www.just-help.org/c/rifaqeldarb

BAYTNA BAYTAK (housing help) :

للمساعدة في الاسكان- بيتنا بيتك

https://www.gofundme.com/f/help-beirut-explosion?utm_source=customer&utm...

هيئة توزيع مساعدات



https://www.justgiving.com/crowdfunding/lebanon-relief?utm_term=jE4Nkrgvz

OFFRE JOIE (Melhem Khalaf):

https://www.givingloop.org/offrejoie

الصليب الاحمر اللبناني

https://www.supportlrc.app/donate/

بنك الطعام اللبناني

https://lebanesefoodbank.org/donate/

وشهدت المدينة مشاهد أقرب للحرب مع شبان يركضون والدماء تسيل من أجسادهم فيما بدا مشهد السيارات المنقلبة والزجاج المكسور الذي يغطي الطرقات أقرب لمشاهد الحرب فيما تدوّي صفارات الإنذار باستمرار مع الضجيج الذي غرقت به العاصمة اللبنانية فيما باغت الانفجار العشرات ممن وجهوا هواتفهم لتصوير الحريق الذي انطلق منه انفجار هائل ليصعق الجميع.