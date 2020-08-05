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الأربعاء 5 Aug 2020 03:45 م

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اللبنانيون يتكاتفون لتدارك الكارثة الإنسانية في بيروت

بدأ نشطاء لبنانيون يتماسكون من هول الصدمة التي دمرت مدينهم خلال ثوان، وبدأوا يتعاونون لتأمين مأوى ومساعدات لأهل مدينة بيروت سواء كان ذلك بتأسيس مجموعات لجمع التبرعات في لبنان أو لدى دول الاغتراب.

اللبنانيون يتكاتفون لتدارك الكارثة الإنسانية في بيروت
اللبنانيون يتكاتفون لتدارك الكارثة الإنسانية في بيروت
اللبنانيون يتكاتفون لتدارك الكارثة الإنسانية في بيروت

وبدأت مجموعات لبنانية على منصات الشبكات الاجتماعية تقدم دليلا لجمع وتوزيع المساعدات بحسب ما أكده أحد النشطاء لأريبيان بزنس. وتعاني العاصمة اللبنانية من كارثة غير مسبوقة في الدمار الذي خلفه انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت أمس.  

ويجري تجهيز قوائم للجهات التي تقوم بجمع التبرعات وإعداد منصات لها لمشاركتها والمسارعة بتقديم العون لقرابة 300 ألف أصبحوا خلال ثوان بلا مأوى عقب الانفجار .

https://www.just-help.org/c/relieffund

:

ويتولى شاب باسم اكرم نعمة تنسيق التبرعات لمنطقة الاشرافية
https://www.just-help.org/c/relieffund

موقع بيت البركة

 
https://www.beitelbaraka.org/

 

جمعية رفيق الدرب - جو تواتل
https://www.just-help.org/c/rifaqeldarb

BAYTNA BAYTAK (housing help) :

للمساعدة في الاسكان- بيتنا بيتك
https://www.gofundme.com/f/help-beirut-explosion?utm_source=customer&utm...

هيئة توزيع مساعدات

https://www.justgiving.com/crowdfunding/lebanon-relief?utm_term=jE4Nkrgvz

OFFRE JOIE (Melhem Khalaf):
https://www.givingloop.org/offrejoie

الصليب الاحمر اللبناني
https://www.supportlrc.app/donate/

بنك الطعام اللبناني
https://lebanesefoodbank.org/donate/

وشهدت المدينة مشاهد أقرب للحرب مع شبان يركضون والدماء تسيل من أجسادهم فيما بدا مشهد السيارات المنقلبة والزجاج المكسور الذي يغطي الطرقات أقرب لمشاهد الحرب فيما تدوّي صفارات الإنذار باستمرار مع الضجيج الذي غرقت به العاصمة اللبنانية فيما باغت الانفجار العشرات ممن وجهوا هواتفهم لتصوير الحريق الذي انطلق منه انفجار هائل ليصعق الجميع. 

 

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