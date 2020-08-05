لقطات جوية تكشف حجم الدمار في بيروت بانفجار أمس

غرقت باخرة سياحية بالكامل في مرفأ بيروت إثر الانفجار ويرتفع عدد الضحايا والجرحى فيما حذرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان من احتمال انهيار مبان في بيروت بعد الانفجار الضخم الذي حصل وخاصة في الأحياء الشعبية المحيطة بالمكان ولا سيما في منطقة الأشرفية حيث المباني قديمة وهناك المئات منها مهدد بالسقوط أصلاً في ظل غياب كلي لأعمال الصيانة والترميم منذ سنوات عدة.

وتكشف لقطات بطائرة مسيرة حجم الدمار والخسائر بعد الانفجار الذي هز عصر أمس مرفأ بيروت والمباني المحيطة به لتتكشف اليوم آثار الكارثة بالظهور من خلال الحديث عن مئات الضحايا وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

ولا تزال عمليات البحث عن جثث تحت الأنقاض مستمرة في بيروت فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 100 ضحية على الأقل وما يفوق الـ 4000 جريح توزعوا على مستشفيات بيروت والمناطق.

ونقلت رويترز عن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة تأكيده يوم الأربعاء إن لدى بلاده احتياطيات من الحبوب تكفي ‭‭“‬‬لأقل قليلا من شهر‭‭“‬‬ بعدما دمر انفجار وقع في ميناء بيروت صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد.

وأضاف نعمة ”نبحث حاليا عن مساحات تخزين“.

وتابع قائلا إن لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي.

عن أحمد تامر مدير ميناء طرابلس لرويترز يوم الأربعاء إن ميناء ثاني أكبر مدن لبنان لا يحوي صوامع حبوب لكن من الممكن نقل القمح مباشرة إلى منشآت تخزين في مطاحن على بعد كيلومترين تقريبا.

وتبلغ طاقة تخزين الصومعة الرئيسية في ميناء بيروت 120 ألف طن من الحبوب لكنها دُمرت بفعل انفجار ضخم يوم الثلاثاء. وقال تامر إنه توجد خطط لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.