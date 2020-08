خبراء ومحللون على التلفزيونات لم يسمعوا بمادة نترات الأمونيوم التي فجرت ميناء بيروت

فيما سجلت هيئة رصد الزلازل الأمريكية أمس شدة انفجار بيروت بقرابة 3.3 ، كان انفجار تولوز سنة 2001 أقوى بقليل بشدة 3.4، وذلك في مصنع للاسمدة -AZote Fertilisant-كان بعيدا عن المناطق السكانية وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

وسارع أمس واليوم بعض المحللين الذين يظهرون باسم "خبراء" لتقديم نظريات أقرب لنظريات المؤامرة بين صاروخ وأسلحة غريبة تفجرت، فيما حذف بعض المحللين الغربيين تغريدات تعرضوا بسببها للسخرية حين تحدث بعضهم عن انفجار نووي. أحدهم باسم الخبير العسكري والاستراتيجي، وآخر مدير مركز لدراسات استراتيجية أكدا أنهم لم يشاهدوا مثل هذا الانفجار ولذلك فهناك تشكيك في الرواية الرسمية من قبلهما.

والأمر الذي يتضح هو أنهما بالفعل لم يشاهدا انفجار 2700 طن من هذه المادة فهذا الأمر لم يحصل من قبل لكن كان هناك انفجار لطنين دمر مبنى فيدرالي في أوكلاهوما، ومصانع في تكساس وتولوز الفرنسية.

Didn't know you could take a video of an atomic bomb detonation that close and survive, thanks nuclear physicist Chris Palmer pic.twitter.com/Zkkj8ugAuZ— An Account With No Name (@_laser_bear) August 4, 2020