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الأربعاء 5 Aug 2020 12:30 م

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خبراء ومحللون على التلفزيونات لم يسمعوا بمادة نترات الأمونيوم التي فجرت ميناء بيروت

ما سر نظريات المؤامرة حول الانفجار؟ سبق أن شهد العالم انفجارات مماثلة لما حصل أمس في بيروت بانفجار مادة نترات الأمونيوم في سبتمبر سنة 2001 يمدينة تولوز الفرنسية وكانت شدته أعلى من انفجار بيروت

خبراء ومحللون على التلفزيونات لم يسمعوا بمادة نترات الأمونيوم التي فجرت ميناء بيروت
خبراء ومحللون على التلفزيونات لم يسمعوا بمادة نترات الأمونيوم التي فجرت ميناء بيروت

فيما سجلت هيئة رصد الزلازل الأمريكية أمس شدة انفجار بيروت بقرابة 3.3 ، كان انفجار تولوز سنة 2001 أقوى بقليل بشدة 3.4، وذلك في مصنع للاسمدة -AZote Fertilisant-كان بعيدا عن المناطق السكانية وأوقع عشرات القتلى والجرحى. 

وسارع أمس واليوم بعض المحللين الذين يظهرون باسم "خبراء" لتقديم نظريات أقرب لنظريات المؤامرة بين صاروخ وأسلحة غريبة تفجرت، فيما حذف بعض المحللين الغربيين تغريدات تعرضوا بسببها للسخرية حين تحدث بعضهم عن انفجار نووي. أحدهم باسم الخبير العسكري والاستراتيجي، وآخر مدير مركز لدراسات استراتيجية أكدا أنهم لم يشاهدوا مثل هذا الانفجار ولذلك فهناك تشكيك في الرواية الرسمية من قبلهما.

والأمر الذي يتضح هو أنهما بالفعل لم يشاهدا انفجار 2700 طن من هذه المادة فهذا الأمر لم يحصل من قبل لكن كان هناك انفجار لطنين دمر مبنى فيدرالي في أوكلاهوما، ومصانع في تكساس وتولوز الفرنسية.

وقام بعض "الخبراء" بتقييم الصور ومقاطع الفيديوهات التي وثقت الانفجار ليشككوا في الروايات الرسمية لاكتساب أهمية مزعومة لآراءهم فمنهم من تحدث عن قصف صاروخي من البحر وآخرون أشاروا لاحتمالات قصف جوي وآخرون قالوا إنها ذخيرة مخبأة، وحتى الرئيس الأمريكي ترامب تورط بمزاعم قام البنتاغون بتصويبها لاحقا.

وتكشف أحداث تفجيرات سابقة أنه يكفي طن واحد من هذه المادة لتدمير بناء بأكمله كما حصل مع تفجير تيموثي ماكفي سنة 1995 حين فجر مادة نترات الأمونيوم نفسها بمبنى فيدرالي وقتل 169 شخصا، فما بالك بألفي ضعف تلك الكمية أي 2700 طنا في ميناء بيروت.

ونشر تحليل لفوربس تفسيرا لظهور سحابة على هيئة فطر على أنها أمر اعتيادي في الانفجارات القوية دون أن تكون نووية.

 ففي سنة 2013 في شهر أبريل تشكلت سحابة بيضاء ضخمة على شكل فطر بعد انفجار مصنع سماد في غرب تكساس، وكذلك الحال مع حادثة انفجار مصفاة فيلاديلفيا سنة 2019.

 

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