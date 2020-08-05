انفجار ميناء بيروت أتلف القمح في الصوامع مما يستدعي استيراد قمح لسد الحاجة الملحة إليه

وقال الوزير للإعلام المحلي أيضا إن لبنان سيستورد قمحا وأضاف أن البلاد لديها حاليا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.قتل انفجار هائل في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط بيروت أكثر من 50 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 2750.

مقررات المجلس الاعلى للدفاع: تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات، وتجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير، وتشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020