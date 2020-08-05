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الأربعاء 5 Aug 2020 11:30 ص

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انفجار ميناء بيروت أتلف القمح في الصوامع مما يستدعي استيراد قمح لسد الحاجة الملحة إليه

القاهرة (رويترز) - قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء إنه لا يمكن استخدام القمح في الصوامع بميناء بيروت، وإن هناك ”سبعة موظفين مفقودون في الاهراءات“.

انفجار ميناء بيروت أتلف القمح في الصوامع مما يستدعي استيراد قمح لسد الحاجة الملحة إليه
انفجار ميناء بيروت أتلف القمح في الصوامع مما يستدعي استيراد قمح لسد الحاجة الملحة إليه
انفجار ميناء بيروت أتلف القمح في الصوامع مما يستدعي استيراد قمح لسد الحاجة الملحة إليه

وقال الوزير للإعلام المحلي أيضا إن لبنان سيستورد قمحا وأضاف أن البلاد لديها حاليا ما يكفي من القمح لحين بدء استيراده.قتل انفجار هائل في مستودع بمنطقة الميناء قرب وسط بيروت أكثر من 50 شخصا فضلا عن إصابة أكثر من 2750.

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