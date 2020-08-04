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الثلاثاء 4 Aug 2020 11:45 م

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مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت ولقطات مرعبة تسجلها كاميرات الجوال للحادث

بيروت (رويترز) - قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في انفجار هائل وقع بمنطقة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية.

مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت ولقطات مرعبة تسجلها كاميرات الجوال للحادث
أشخاص بالقرب من موقع انفجار بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.
مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت ولقطات مرعبة تسجلها كاميرات الجوال للحادث


كان الوزير قد قال في البداية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3000.

وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.

ويفاقم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة معاناة اللبنانيين مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى كورونا المستجد وتعرض المستشفيات لأضرار ناتجة عن الانفجار الذي تسبب بأضرار هائلة للمباني على مسافة دائرة يتعدى قطرها عشرات الكيلومترات فيما انتشرت الدماء والزجاج المكسور من المباني على امتداد المدينة التي اعلن محافظها أنها أصبحت مدينة منكوبة.

يذكر أنه مع الانفجار الثاني تشكلت سحابة على شكل فطر شبهها البعض بانفجار نووي فيما أشار خبراء إنها تظهر عادة في أي انفجار تقليدي بدليل اللون البرتقالي الذي سبق الانفجار وتشكل السحابة بحسب أليكس ويليرستين من معهد ستيفنس للتقنية في تعليقه عن انفجار بيروت لموقع فوربس الأمريكي.

وسجلت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية   USGSـ اهتزاز الانفجار بشدة M 3.3 .

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