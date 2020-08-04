مقتل أكثر من 25 وإصابة أكثر من 2500 في انفجار بيروت ولقطات مرعبة تسجلها كاميرات الجوال للحادث

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بيروت (رويترز) - قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن أكثر من 25 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في انفجار هائل وقع بمنطقة مرفأ بيروت يوم الثلاثاء وهز العاصمة اللبنانية.
كان الوزير قد قال في البداية، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3000.
وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن عدد المصابين أكثر من 2200، وذلك وفق ما ذكرته محطات تلفزيونية محلية في وقت سابق.
closest burst moment part 2 Patlama#Beirut Lebanon pic.twitter.com/jVfgRJ2bC5— Berkan Ağa (@berkanyrm_1) August 4, 2020
ويفاقم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة معاناة اللبنانيين مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى كورونا المستجد وتعرض المستشفيات لأضرار ناتجة عن الانفجار الذي تسبب بأضرار هائلة للمباني على مسافة دائرة يتعدى قطرها عشرات الكيلومترات فيما انتشرت الدماء والزجاج المكسور من المباني على امتداد المدينة التي اعلن محافظها أنها أصبحت مدينة منكوبة.
#BREAKING - 70+ People have been killed in the MASSIVE explosion in #Beirut, #Lebanon, per Red Cross.
pic.twitter.com/ddM0tojmlU— SV News (@SVNewsAlerts) August 4, 2020
يذكر أنه مع الانفجار الثاني تشكلت سحابة على شكل فطر شبهها البعض بانفجار نووي فيما أشار خبراء إنها تظهر عادة في أي انفجار تقليدي بدليل اللون البرتقالي الذي سبق الانفجار وتشكل السحابة بحسب أليكس ويليرستين من معهد ستيفنس للتقنية في تعليقه عن انفجار بيروت لموقع فوربس الأمريكي.
وسجلت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية USGSـ اهتزاز الانفجار بشدة M 3.3 .