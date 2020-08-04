صحة أمير الكويت تحسنت بشكل ملحوظ بعد علاج طبي في الولايات المتحدة





وقال رئيس الوزراء "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس (رئيس البرلمان) عن صحة صاحب السمو .. وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا".

والشيخ صباح، (91 عاما) الممسك بدفة الحكم منذ 2006، في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.