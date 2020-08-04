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الثلاثاء 4 Aug 2020 03:45 م

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صحة أمير الكويت تحسنت بشكل ملحوظ بعد علاج طبي في الولايات المتحدة

(رويترز) - نقل حساب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قوله للنواب في جلسة يوم الثلاثاء إن هناك "تحسنا ملحوظا" في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يُعالج حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

صحة أمير الكويت تحسنت بشكل ملحوظ بعد علاج طبي في الولايات المتحدة


وقال رئيس الوزراء "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس (رئيس البرلمان) عن صحة صاحب السمو .. وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريبا".

والشيخ صباح، (91 عاما) الممسك بدفة الحكم منذ 2006، في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية لم يتم الإفصاح عنها.

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