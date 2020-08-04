30 % زيادة أعداد البريطانيين الذين يهاجرون إلى أوروبا هربا من بريكست

ارتفع عدد المواطنين البريطانيين الذين يهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30٪ منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذكرت صحيفة الغارديان أن أزمة إلى أن دولة أوروبية شهدت زيادة بنسبة 500٪ في تقدم البريطانيين للحصول على الجنسية الألمانية.



ارتفع عدد الرعايا البريطانيين الذين يهاجرون إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بنسبة 30٪ منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث اتخذ نصفهم قرار المغادرة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد التصويت ، بحسب دراسة أجرتها جامعة اكسفورد ببرلين ومنظمة دولية.

ويُظهر تحليل البيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أن الهجرة من بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغ متوسطها 56،832 شخصًا سنويًا في 2008-15 ، لتصل إلى 73،642 سنويًا بين عامي 2016 و2018، كما أظهرت الدراسة زيادة بنسبة 500٪ في أولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة ثم حصلوا على الجنسية في دولة أوروبية فيما شهدت ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 2000 ٪ لهؤلاء مع 31600 بريطاني تقدموا للحصول على الجنسية هناك منذ الاستفتاء.

قال دانييل أور ، وهو مؤلف مشارك في الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد في برلين ومركز برلين للعلوم الاجتماعية: "هذه الزيادات في الأرقام هي الحجم الذي تتوقعه عندما تتعرض دولة لأزمة اقتصادية أو سياسية كبيرة" .

وفقا للمقابلات ، اختار نصفهم مغادرة المملكة المتحدة بسرعة. وقال الباحثون "إن اكتشافًا مهمًا آخر من الأدلة التجريبية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو انخفاض مستويات التفكير والتوجه في اتخاذ القرار ، مع زيادة مستويات الاندفاع والعفوية والمجازفة المقابلة".

في حين أن اتفاقية الانسحاب الموقعة في يناير تكرس حق الإقامة والعمل والحقوق الاجتماعية لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والبريطانيين في بقية الكتلة ، إلا أنها فشلت في ضمان حرية التنقل للمهاجرين البريطانيين ، وتقييد فرص العمل والإقامة المستقبلية في دول أخرى الدول الأعضاء.

قال المؤلف المشارك دانيال تيتلو أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان إلى حد بعيد المحرك الأكثر هيمنة لقرارات الهجرة منذ عام 2016". وقال التقرير إن القفزة في الجنسية كانت "دليلاً آخر على أن عددًا متزايدًا يتخذ قرارات الهجرة لحماية أنفسهم من بعض الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حياتهم".



وكانت أكبر قفزة في الهجرة أمام البريطانيين هي الهجرة إلى إسبانيا ، حيث يعيش ما يقدر بنحو 380،000 مواطن بريطاني. لم يكن التسجيل ضروريًا في البلاد ، لذا فقد عاش الكثيرون هناك دون إدراجهم في بيانات الهجرة الإسبانية الرسمية ، بمتوسط ​​2300 تسجيل سنوي فقط كمهاجر إلى البلاد بين عامي 2008 و 2015. بعد الاستفتاء ، قفز هذا خمسة أضعاف ، مع 21،250 التسجيل في العامين بين 2016 و 2018.

كانت فرنسا ثاني أكثر دولة شعبية للمواطنين البريطانيين ، والتي لا تتطلب تسجيل المهاجرين من الاتحاد الأوروبي. بين عامي 2008 و 2015 ، كان عدد التسجيلات يزيد قليلاً عن 500 تسجيل في السنة. بعد الاستفتاء ، ارتفع هذا الرقم عشرة أضعاف مع 5000 تسجيل على مدى العامين التاليين.

في ألمانيا ، كان 14،600 بريطاني يحملون جنسية مزدوجة في عام 2019 مقارنة بـ 622 في عام 2015. قام ما مجموعه 31،600 بتطبيق وتلقي الجنسية الألمانية في السنوات الثلاث التي تلت الاستفتاء (2016 إلى 2019) مع 15000 جواز سفر ألماني آخر متوقع لعام 2020. بشكل عام نصف التقديرات من المتوقع أن يحصل 120.000 بريطاني في ألمانيا على جنسية مزدوجة بحلول نهاية هذا العام.

وجدت المقابلات التي أجريت مع المهاجرين في ألمانيا للدراسة أن أولئك الذين انتقلوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 اعتبروا ذلك "خطرًا كبيرًا" لكنهم كانوا مستعدين لإجراء المقايضة لتأمين طرق الإقامة والتوظيف المستقبلية في 27 دولة.

وقال تيتلو إن الزيادة في أعداد التجنيس كانت التزامًا لافتًا "بالاندماج أو الاندماج الاجتماعي" ، مع زيادة في تعلم اللغة ومشاركة المجتمع. “نحن نلاحظ ظاهرة اندماج اجتماعي جديدة ونعيد تعريف ما يعنيه أن تكون أوروبيًا بريطانيًا. في عام 2019 ، جاء البريطانيون خلف الأتراك مباشرة بأعداد حصلوا على الجنسية الألمانية - متقدمين على البولنديين أو الرومانيين أو العراقيين أو السوريين.



انتقلت عائلة أندرياس ميتشل من اسكتلندا إلى ألمانيا في 2018 بعد أن تم تشخيص الطفل البالغ من العمر 20 عامًا بشكل من أشكال سرطان الدم وكانوا يخشون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤخر الأدوية أو العلاج.

قال أندرياس: "بعد حوالي ستة أشهر من الاستفتاء تم تشخيصي بسرطان الدم الليمفاوي الحاد. كنت أتلقى العلاج ولكن هذا النوع من الأشياء يمكن أن يبدأ في التدهور على مر السنين ، وفي النهاية قررنا أنه يجب أن نغادر في حالة أن الأمور بدأت تصبح صعبة.

“كان لدينا خوف من أنه إذا جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشدة ، فقد يكون هناك تأخيرات على الحدود مع الأدوية القادمة وسيتعين إعطاء علاجي الأولوية ، وسيتوقف لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. مع سرطان الدم لا يمكنك الانتظار لبضعة أسابيع. "

وأضاف: "لقد أصبح السؤال هو أننا يجب أن نبقى ، الأمور تتدهور ماليًا للعائلة - البنزين في أبردين كل يوم يتصاعد من حيث التكلفة وكان هناك خطر إذا تم تأجيل علاجي".

تقول والدة ميتشل المولودة في ألمانيا ، أوشي ، أنهم أحبوا حياتهم ومنزلهم في هنتلي ، أبردينشاير ، ويفتقدون أسرهم وأصدقائهم هناك - لكن المدينة والمنطقة تغيرت بالفعل بشكل كبير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

"حتى بدون Covid-19 ، بدأ الاقتصاد في الانكماش. لقد أصبح الناس والمستثمرون على حد سواء حذرين بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر بإنفاق الأموال.

لقد نظروا أيضًا إلى أيرلندا وإيطاليا ، لكن أوشي حصل على وظيفة في ألمانيا. وأضافت أن الخوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "العامل الرئيسي". "حيث لم نكن نتألق في العمل ، لذا اعتقدنا أننا لن نتمكن من الحفاظ على أنفسنا وكان تشخيص أندرياس بمثابة تخويف كبير ، لذلك كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو دفعة كبيرة في النهاية."