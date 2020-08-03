أنباء عن خطة لنقل مقر تيك توك إلى لندن

وقال المتحدث باسم بايت دانس ”تلتزم بايت دانس بكونها شركة عالمية. في ضوء الوضع الحالي، تقيم بايت دانس إمكانية تأسيس مقر لتيك توك خارج الولايات المتحدة من أجل خدمة مستخدمينا عالميا بشكل أفضل“.

كانت صحيفة صن البريطانية أوردت يوم الاثنين أن مؤسسي بايت دانس سيعلنون قريبا عن نيتهم إنشاء مقر لتيك توك في العاصمة البريطانية، حيث ستنضم إلى شركات تكنولوجية كبيرة أخرى مثل جوجل وفيسبوك اللتين لهما وجود قوي هناك.

يذكر أن شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة ، قالت إنها تواجه ”صعوبات معقدة لا يمكن تخيلها“ في العمل من أجل أن تصبح شركة عالمية واتهمت في بيان شبكة فيسبوك بارتكاب ” سرقة أدبية وحملة تشويه“ ضد الشركة.

وأصدرت الشركة التي مقرها بكين هذه التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق جينري توتياو الاخباري الذي تملكه في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وقال البيان أيضا إن الشركة ستواصل التمسك برؤيتها الخاصة بالعولمة.

ولم ترد شركة فيسبوك بعد على طلب للتعليق.

ولم يذكر البيان الضغوط التي تواجهها بايت دانس في الولايات المتحدة حاليا لبيع تطبيق تيك توك.

وذكرت رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك لشركة مايكروسوفت.