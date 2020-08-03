لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأثنين 3 Aug 2020 09:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تعين 3 نساء ملحقات في سفاراتها

وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تكليف عدد من الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية وعربية وصديقة من بينهم ثلاث سيدات؛ يتقلدن هذا المنصب للمرة الأولى، وذلك تمكيناً للمرأة السعودية.

السعودية تعين 3 نساء ملحقات في سفاراتها

وأشار بيان الوزارة إلى تضمن القرارات تكليف د.أمل بنت جميل فطاني ملحقاً ثقافياً في المملكة المتحدة، ود.فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقاً ثقافياً في أيرلندا، ود.أحمد بن عبدالله الفريح ملحقاً ثقافياً في جمهورية مصر العربية، ود.عيسى بن فهد الرميح ملحقاً ثقافياً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ود.سعد بن محمد الشبانة ملحقاً ثقافياً لدى دولة الكويت، ود.يسرى بنت حسين الجزائري قائماً بأعمال الملحق الثقافي بالمملكة المغربية.


لفت البيان إلى أن هذه القرارات تأتي تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.


ويُعد تكليف المرأة السعودية للعمل كملحق ثقافي سابقة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع المهم والحيوي في بناء العلاقات، وتنسيق الجهود، وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين الدول.

اقرأ التالي

مصر تقول للملياردير ايلون ماسك إن الكائنات الفضائية لم تبني الأهرامات

مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا

ترامب يهاجم مليارديرات التقنية ويشير لكسب مؤسس أمازون 48 مليار دولار خلال جائحة كورونا