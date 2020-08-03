السعودية تعين 3 نساء ملحقات في سفاراتها

وأشار بيان الوزارة إلى تضمن القرارات تكليف د.أمل بنت جميل فطاني ملحقاً ثقافياً في المملكة المتحدة، ود.فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقاً ثقافياً في أيرلندا، ود.أحمد بن عبدالله الفريح ملحقاً ثقافياً في جمهورية مصر العربية، ود.عيسى بن فهد الرميح ملحقاً ثقافياً لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ود.سعد بن محمد الشبانة ملحقاً ثقافياً لدى دولة الكويت، ود.يسرى بنت حسين الجزائري قائماً بأعمال الملحق الثقافي بالمملكة المغربية.



لفت البيان إلى أن هذه القرارات تأتي تعزيزاً لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.



ويُعد تكليف المرأة السعودية للعمل كملحق ثقافي سابقة هي الأولى من نوعها في هذا القطاع المهم والحيوي في بناء العلاقات، وتنسيق الجهود، وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين الدول.