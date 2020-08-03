رفع غطاء السرية عن صور الأقمار الاصطناعية فوق فلسطين

وكتبت زينة أغا في تقريرها في فورين بوليسي، أنه على مدى العقدين الماضيين ، كان هناك تفاهم بشبه إجماع بضرورة تقييد صور الأقمار الاصطناعية فوق إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسورية التي تحتلها اسرائيل.

ويعود ذلك بسبب قانون صدر سنة 1996 في الولايات المتحدة يعرف باسم تعديل Kyl-Bingaman (KBA) والذي يفرض تقليص وضوح وتوفر صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي تلتقطها شركات الولايات المتحدة التي تلتقط الصور فوق إسرائيل (وبامتداد ضمني ، الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة). والنتيجة هي أن الصور المتاحة للجمهور على أنظمة أساسية مثل غوغل ايرث Google Earth كانت مشوهة وباهتة بشكل متعمد وكذلك هو الحال مع الشركات غير الأمريكية التي فرض عليها ذلك القرار لتجنب تبعات مخالفته.

في 25 يونيو الماضي و بعد عامين من الضغط المستمر من الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ، تم تدارك تعديل كي بي اي KBA المكون من 97 كلمة بشكل غير متوقع ، مما أتاح توفر صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة ليتم تداولها قانونًيا أمام للجميع. الأخبار. و على الرغم من الترحيب بهذا التطور إلا أنه يثير أسئلة فريدة: أولاً ، ما هي آثار قانون KBA؟ ثانيًا ، بما أن صور الأقمار الاصطناعية قد تطورت بشكل كبير من حيث الحجم والتنوع في الـ 24 عامًا منذ تمرير KBA ، فلماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت للتراجع؟

هذا القانون الذي صدر بذريعة حماية اسرائيل هو في الواقع عملية من إجراءات الرقابة. ويتابع المقال للكشف إن القانون كان يراد منه التستر على سلب الأراضي الفلسطينية وإخفاء اجراءات الاحتلال بابتلاع الأراضي وهدم البيوت واقتلاع الأشجار ومحاصرة الفلسطينيين ببناء المستوطنات، مع كل تبعات ذلك من أضرار بالآثار والجغرافية والجوانب الانسانية.