مصر تقول للملياردير ايلون ماسك إن الكائنات الفضائية لم تبني الأهرامات

وقالت رانيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، ردا على تغريدة إيلون ماسك، الذى قال فيها أن الأهرامات تم بنائها عن طريق الفضائيين :" أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك & Space X لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك ، نحن في انتظارك".



وغرد المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً إن الأهرامات المصرية بناها كائنات فضائية جاؤوا من أكوان أخرى.

وكانت تغريدة ماسك قد أثارت ردود أفعال استغربت مزاعم مؤسس شركة تيسلا الذي لم يقدم أي ايضاحات عن مزاعمه.

وأصبح ماسك مهووسا بإثارة الجدل وتصدر العناوين حتى حين تكلم وكأنه يتحدث باسم الحكومة الأمريكي حين رد على منتقديه وبعد أن نشر تغريدة ردا على اتهامه بالتكسب من انقلابات في أمريكا اللاتينية قال: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» ثم حذف ماسك التغريدة.

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you . @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020