لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأحد 2 Aug 2020 11:00 م

حجم الخط

- Aa +

مصر تقول للملياردير ايلون ماسك إن الكائنات الفضائية لم تبني الأهرامات

وجهت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، دعوة لماسك للقدوم إلى مصر ليشاهد بنفسه كيف بنيت الأهرامات المصرية عن كثب. ونشرت المشاط على حسابها الخاص في تويتر، تغريدة جاء فيها: "أتابع كل أعمالك بشغف كبير. وأنا أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية.. نحن في انتظارك".

مصر تقول للملياردير ايلون ماسك إن الكائنات الفضائية لم تبني الأهرامات

وقالت رانيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، ردا على تغريدة إيلون ماسك، الذى قال فيها أن الأهرامات تم بنائها عن طريق الفضائيين :" أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك & Space X لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك ، نحن في انتظارك".

وغرد المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً إن الأهرامات المصرية بناها كائنات فضائية جاؤوا من أكوان أخرى.

وكانت تغريدة ماسك قد أثارت ردود أفعال استغربت مزاعم مؤسس شركة تيسلا الذي لم يقدم أي ايضاحات عن مزاعمه.

وأصبح ماسك مهووسا بإثارة الجدل وتصدر العناوين حتى حين تكلم وكأنه يتحدث باسم الحكومة الأمريكي حين رد على منتقديه وبعد أن نشر تغريدة ردا على اتهامه بالتكسب من انقلابات في أمريكا اللاتينية قال: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» ثم حذف ماسك التغريدة.

ويتندر المصريون عن مزاعم عديدة حول الأهرامات يسوقها كثيرون يزعمون أنهم هم من بنوها للانتقاص من مكانة الأهرامات والفراعنة وصلتهم بمصر.

مؤسس تيسلا ايلون ماسك يحذف تغريدة هدد فيها بتنفيذ انقلاب ضد أي دولة يرغب بها

ردّ تيسلا على تعليق بالقول: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» ثم حذف ماسك التغريدة منذ ساعات وهي تغريدة تثير الشك في تمييزها بين المزاح وزلة اللسان!

 

اقرأ التالي

توقيف منفذ أكبر اختراق في تاريخ تويتر

الرئيس الأمريكي سيمنع تيك توك في الولايات المتحدة

الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية بحسب مؤسس تيسلا