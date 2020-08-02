مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا

أسفرت حادثة غرف مركبة برمائية أمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا عن مقتل تسعة جنود من المارينز بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بلا نتيجة بحسب نيويورك تايمز.

وقالت السلطات العسكرية الأميركية إن الدبابة غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

وقال الملازم كاميرون إتش إدنبرغ، المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون، إنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء الخميس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.

وأوضح بيان المارينز أن اثنين من جنوده الذين تم انقاذهما، أصيبا، أحدهما في المستشفى في حال حرجة والآخر في حال مستقرة.

وكانت سفن وطائرات مروحية عسكرية تبحث يوم الجمعة في بحر متقلب عن المفقودين وسط رياح معتدلة إلى شديدة.

وتقع الجزيرة المملوكة للبحرية على بعد 70 ميلاً (112 كيلومترًا) من الشاطئ من سان دييغو.

وقال سلاح المارينز إن جميع رجال المارينز تم تعيينهم في الوحدة الاستكشافية البحرية الخامسة عشرة وشاركوا في تدريبات عسكرية روتينية عندما بدأ تسرب الماء إلى المركبة .



