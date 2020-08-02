لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا
  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. آراء وتحليلات
الأحد 2 Aug 2020 08:00 م

حجم الخط

- Aa +

مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا

غرفت مركبة برمائية أمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا، الجمعة، كانت تقل 15 جنديا من قوات مشاه البحرية الأميركية وبحارا واحدا.

مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا
مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا
مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا
مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا
مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا
مقتل 8 جنود من البحرية الأمريكية في غرق مركبة برمائية قبالة سواحل كاليفورنيا

أسفرت حادثة غرف مركبة برمائية أمريكية قبالة سواحل كاليفورنيا عن مقتل تسعة جنود من المارينز بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بلا نتيجة بحسب نيويورك تايمز.

وقالت السلطات العسكرية الأميركية إن الدبابة غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا.

وقال الملازم كاميرون إتش إدنبرغ، المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون، إنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء الخميس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.

وأوضح بيان المارينز أن اثنين من جنوده الذين تم انقاذهما، أصيبا، أحدهما في المستشفى في حال حرجة والآخر في حال مستقرة.

وكانت سفن وطائرات مروحية عسكرية تبحث يوم الجمعة في بحر متقلب عن المفقودين وسط رياح معتدلة إلى شديدة.

وتقع الجزيرة المملوكة للبحرية على بعد 70 ميلاً (112 كيلومترًا) من الشاطئ من سان دييغو.

وقال سلاح المارينز إن جميع رجال المارينز تم تعيينهم في الوحدة الاستكشافية البحرية الخامسة عشرة وشاركوا في تدريبات عسكرية روتينية عندما بدأ تسرب الماء إلى المركبة .


اقرأ التالي

الرئيس الأمريكي سيمنع تيك توك في الولايات المتحدة

الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية بحسب مؤسس تيسلا

انسحاب الصندوق السيادي السعودي من غرض الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد