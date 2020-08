ترامب يهاجم مليارديرات التقنية ويشير لكسب مؤسس أمازون 48 مليار دولار خلال جائحة كورونا

لا تخفى العداوة بين المليارديرين جيف بيزوس ودونالد ترامب، حيث تتربص صحيفة واشنطن بوست التي يملكها جيف بيزوس بالرئيس دونالد ترامب وتتلقف تسريبات محرجة ضده على الدوام، ويبدو أن ترامب بدأ بالرد بالهجوم على ثروة جيف بيزوس خاصة أن الأخير حقق مليارات الدولارات في جائحة كوفيد 19.

I actually agree with this. Too much income disparity. Changes must be made, and soon! https://t.co/YZx6gPDTMb— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020