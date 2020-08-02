ترامب يهاجم مليارديرات التقنية ويشير لكسب مؤسس أمازون 48 مليار دولار خلال جائحة كورونا

لا تخفى العداوة بين المليارديرين جيف بيزوس ودونالد ترامب، حيث تتربص صحيفة واشنطن بوست التي يملكها جيف بيزوس بالرئيس دونالد ترامب وتتلقف تسريبات محرجة ضده على الدوام، ويبدو أن ترامب بدأ بالرد بالهجوم على ثروة جيف بيزوس خاصة أن الأخير حقق مليارات الدولارات في جائحة كوفيد 19.

I actually agree with this. Too much income disparity. Changes must be made, and soon! https://t.co/YZx6gPDTMb— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

وأعاد ترامب نشر تقرير لبيزنس انسايدر حول تفاوت الدخل وأظهر التقرير أن بيزوس ، أغنى رجل في العالم بثروة تزيد عن 117 مليار دولار ، نجح في جمع 48 مليار دولار بين مارس ويونيو. في الوقت نفسه ، شهد ايريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زووم زيادة في دخله بمقدار 2.5 مليار دولار ، في حين حقق ستيف بالمر رئيس مايكروسوفت السابق ومالك لوس أنجلوس كليبرز الآن 15.7 مليار دولار.

بشكل جماعي ، حقق أصحاب المليارات في أمريكا ما مجموعه 637 مليار دولار خلال ذروة أزمة صحية عالمية دمرت الاقتصاد بخلاف ذلك ، وفقًا لـ BI.

'في الواقع أنا أتفق مع هذا. الكثير من التفاوت في الدخل! يجب إجراء التغييرات وقريبًا! " بحسب تغريدة ترامب الذي قال إن هناك تفاوتًا كبيرًا في الدخل وشارك مقطعًا عن قفزة ثروة جيف بيزوس البالغة 188 مليار دولار ، حيث أظهر تقرير بيزنس إنسايدر أن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس أغنى رجل في العالم كسب 48 مليار دولار بين مارس ويونيو، دعا الرئيس ترامب إلى إجراء تغييرات قريبًا بعد أن قال إن هناك تفاوتًا كبيرًا في الدخل في أمريكا.