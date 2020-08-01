الرئيس الأمريكي سيمنع تيك توك في الولايات المتحدة

وأشار ترامب إلى انه سيتخذ القرار عاجلا اليوم السبت، وعبر عن عدم تأييده لمحاولة مايكروسوفت لشراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة فيما أشار مسؤول من مايكروسوفت إن مفاوضات الاستحواذ على تيك توك ليست وليدة الساعة بل بدأت من فترة طويلة بحسب ان بي سي.

وكانت الشركة الصينية بايت دانس قد أطلقت تطبيق تيك توك سنة 2017 ونال شعبية كبيرة خلال جائحة كوفيد مع ملياري عملية تنزيل في شهر أبريل بحسب تدقيق شركة سينسر باور Sensor Tower. وتقدر قيمة تيك توك بحوالي 50 مليار دولار بحسب ما نقلته رويترز.

بلومبرغ كانت قد أشارت إلى أن مايكروسوفت تبحث شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بحسب مصدر مطلع على المسألة. وتملك تطبيق تيك توك شركة صينية اسمها بايت دانس ByteDance والتي كانت تقيم تغييرات في هيكليتها بسبب مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخطط الرئيس دونالد ترامب لإعلان وشيك بصدد شركة بايت دانس وإيقاف عملياتها في تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لدواعي مزعومة عن مخاطر الأمن القومي المحتملة نتيجة سيطرة الشركة الصينية على التطبيق.

وتجري مايكروسوفت مفاوضات لشراء عمليات الشركة في الولايات المتحدة من تيك توك وفقا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لا تزال قيد الكتمان فيما ورفض متحدث باسم مايكروسوفت التعليق.



مع زيادة انتشار تيك توك ازداد قلق المسؤولين الأمريكيين بشأن إمكانية استخدام الحكومة الصينية للتطبيق للحصول على بيانات عن مواطني الولايات المتحدة.