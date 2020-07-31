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الجمعة 31 Jul 2020 08:00 م

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الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية بحسب مؤسس تيسلا

الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية بحسب مؤسس تيسلا
الأهرامات المصرية بنتها كائنات فضائية بحسب مؤسس تيسلا

عاد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك مؤسس سيارات تسيلا إلى اثارة الجدل ليغرد على حسابه في تويتر والذي يتابعه أكثر من 37 مليون، قائلا إن الأهرامات المصرية بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخرى ونالت تغريدته أكثر من 43 ألف إعادة نشر.

وتثير تغريدة ماسك جدلا وأخذ ورد  بين الاستغراب والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.

لتبدأ التأويلات والبحث في آخر شطحات ماسك الذي يعرف عنه اثارة الجدل والتناقض وتقديم تحليلات كلفته بعضها خسارة قضايا في المحكمة كما حصل في قضية اتهام بريطاني حاول انقاذ صبية في كهف في تايلند حيث خسر ماسك الدعوى القضائية ضده بسبب تغريدة.

 

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