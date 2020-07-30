انسحاب الصندوق السيادي السعودي من غرض الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد

أعلنت المجموعة الاستثمارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وهو المستثمر صاحب الأغلبية، وبي سي بي كابيتال وروبين براذرز ("مجموعة المستثمرين") عن انسحابهم بشكل رسمي من الاستمرار في إجراءات الاستحواذ على شركة نيوكاسل يونايتد المحدودة ونادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم المحدود.

وقالت المجموعة، اليوم الخميس، إنها توصلت إلى قرار الانسحاب من صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل لكرة القدم.

وتابعت: "كنا ملتزمون تماماً للاستثمار في مدينة نيوكاسل، ونعتقد أنه كان بمقدورنا إعادة النادي إلى موقعه التاريخي وإنجازاته العظيمة، والاستفادة من الحماس الكبير الذي يتميز به جمهور مشجعيه، إلا أن استمرار الإجراءات لمدة أطول من المعتاد، وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم والتقلبات في الاقتصاد العالمي قد جعلت هذه الصفقة غير مجدية من الناحية الاستثمارية".

وأكدت أنها لم نتوصل إلى حلول مناسبة من الناحية الاستثمارية. وأضافت: "نحن كمجموعة استثمارية مستقلة تعمل على أساس تجاري واستثماري، كان محور تركيزنا بناء القيمة على المدى الطويل للنادي ومشجعيه والمجتمع، حيث ظللنا ملتزمين تجاه الصفقة والتعاون بشكل عملي مع الأطراف المعنية خلال هذه الفترة التي شهدت تحديات كبيرة للمشجعين وللنادي على حد سواء".





ودخل صندوق الاستثمارات العامة في مباحثات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بصفقة تقدر بـ 340 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".