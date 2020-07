هل يستطيع ترامب تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

يستدعي تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية تغيير القانون الفيدرالي الذي ينص على موعد الانتخابات، وسارعت صحيفة نيويورك تايمز بالاستفسار من خبراء القانون حول فرص نجاح ترامب في تأجيل الانتخابات.

يأتي ذلك مع تراجع شعبية الرئيس ترامب وسط جائحة كوفيد 19 وخسارة ملايين الأمريكيين لوظائفهم فضلا عن وفاة 150 ألف أمريكي بفيروس كورونا المستجد. ونقلت أ ف ب، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس لأول مرة إمكانية تأجيل انتخابات 2020 متحدثاً من دون أي أدلة عن مخاطر تزوير على صلة بأزمة تفشي وباء كوفيد-19.

أرسل ترامب تغريدته التي يثير فيها مثل هذا الاحتمال بعد بضع دقائق من الإعلان عن انخفاض تاريخي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 32,9%.

ويستند موعد الانتخابات في نوفمبر إلى قانون سار منذ 1845، وتلفت الصحيفة إن سن قانون جديد لتغيير موعد الانتخابات حتى في حال الازمات والحروب، يستدعي موافقة مجلسي الشيوخ والنواب وهو أمر لا يمكن أن يحصل مع الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب، كما أن فترة الرئاسة الأمريكية للرئيس ترامب تنتهي حكما في يناير القادم ولا يوجد ما يبدل ذلك بحسب الصحيفة.

Trump cannot delay the election. Only Congress, through a new law could do so. In any event, per the US Constitution his term expires noon on January 20. That cannot be moved, period.https://t.co/hqg8j1vGZD https://t.co/K7Cxt3Q2qJ— Marc E. Elias (@marceelias) July 30, 2020