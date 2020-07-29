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الأربعاء 29 Jul 2020 09:30 م

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مصادر: منظمة التجارة العالمية ستحجم عن تعيين رئيس مؤقت بعد مسعى أمريكي أثار مأزقا

واشنطن (رويترز) - قال مصدران مطلعان يوم الأربعاء إن أعضاء منظمة التجارة العالمية من المرجح أن يحجموا عن تعيين مدير عام مؤقت ليحل محل روبرتو أزيفيدو عندما يتنحى عن المنصب في نهاية أغسطس آب، وذلك بعد أن تسبب إصرار واشنطن على مرشح أمريكي في مأزق.

مصادر: منظمة التجارة العالمية ستحجم عن تعيين رئيس مؤقت بعد مسعى أمريكي أثار مأزقا


وبموجب المقترح الجديد فإنه بدلا من تعيين أحد أربعة نواب لمدير المنظمة كرئيس مؤقت لحين تعيين من سيخلف أزيفيدو في وقت لاحق هذا العام، فإن أولئك المسؤولين الأربعة، وهم من الولايات المتحدة والصين وألمانيا ونيجيريا، سيواصلون القيام بمسؤولياتهم الحالية.

وقال مسؤول سابق بالمنظمة على دراية بالعملية الحالية ”الولايات المتحدة تصر على (مرشح) أمريكي، لكن الصين وأوروبا تكبح ذلك.“

وقد يُتخذ قرار بشأن الترتيب المؤقت في وقت قريب، ربما هذا الأسبوع عندما من المتوقع أن يجتمع أعضاء المنظمة.

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