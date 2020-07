مؤسس تيسلا ايلون ماسك يحذف تغريدة هدد فيها بتنفيذ انقلاب ضد أي دولة يرغب بها

أطلق ماسك تغريدة يعترض فيها على مساعدة الحكومة الأمريكية للعاطلين عن العمل بسبب كوفيد 19. وكان في البداية قد ذكر بالقول «حزمة تحفيز حكومية أخرى ليست في مصلحة الشعب». يقصد هنا انتقاد حزمة مالية جديدة من الحكومة الأميركية إلى الناس، بسبب البطالة التي تسببت بها جائحة «كورونا».

ثم جاءه رد من حساب باسم «@historyofarmani»: «أتعلم ما ليس في مصلحة الشعب؟ أن تقوم الحكومة الأميركية بتنفيذ انقلاب ضد رئيس بوليفيا إيفو موراليس، حتى تستفيد أنت من الليثيوم الموجود في بوليفيا». عندها أتت تغريدة ماسك المتعجرفة، والتي ردّ فيها بالقول: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» (حذف ماسك التغريدة منذ ساعات)، ليعود وينشر تغريدة أخرى بعدها يقول فيها إن شركة «تسلا» تشتري الليثيوم من أوستراليا بحسب صحيفة الأخبار.

Another government stimulus package is not in the best interests of the people imo— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2020