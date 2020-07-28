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الثلاثاء 28 Jul 2020 07:15 م

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مؤسس تيسلا ايلون ماسك يحذف تغريدة هدد فيها بتنفيذ انقلاب ضد أي دولة يرغب بها

ردّ تيسلا على تعليق بالقول: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» ثم حذف ماسك التغريدة منذ ساعات وهي تغريدة تثير الشك في تمييزها بين المزاح وزلة اللسان!

مؤسس تيسلا ايلون ماسك يحذف تغريدة هدد فيها بتنفيذ انقلاب ضد أي دولة يرغب بها

أطلق ماسك تغريدة يعترض فيها على مساعدة الحكومة الأمريكية للعاطلين عن العمل بسبب كوفيد 19. وكان في البداية قد ذكر بالقول «حزمة تحفيز حكومية أخرى ليست في مصلحة الشعب». يقصد هنا انتقاد حزمة مالية جديدة من الحكومة الأميركية إلى الناس، بسبب البطالة التي تسببت بها جائحة «كورونا».

ثم جاءه رد من حساب باسم «@historyofarmani»: «أتعلم ما ليس في مصلحة الشعب؟ أن تقوم الحكومة الأميركية بتنفيذ انقلاب ضد رئيس بوليفيا إيفو موراليس، حتى تستفيد أنت من الليثيوم الموجود في بوليفيا». عندها أتت تغريدة ماسك المتعجرفة، والتي ردّ فيها بالقول: «سننفّذ انقلاباً ضدّ من نشاء... تعايش مع الأمر» (حذف ماسك التغريدة منذ ساعات)، ليعود وينشر تغريدة أخرى بعدها يقول فيها إن شركة «تسلا» تشتري الليثيوم من أوستراليا بحسب صحيفة الأخبار.

يذكر أن إيلون ماسك يتعرض لانتقادات شديدة لتعامله مع أحد موظفيه بحسب بلومبرغ، وتعامله عموما مع الموظفين في شركاته، مثل تعاطيه الماريجوانا في برنامج اذاعي لجو روجان،  رغم أنه قام بفصل موظف أظهر نتائج ايجابية في اختبار تعاطي ذات المادة في شركته.

كما أن ماسك تلقى قرابة 5 مليارات دولار من الدعم الحكومي الأمريكي فضلا عن اتهامات زوجته السابقة له بتعامله الوحشي معا.

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