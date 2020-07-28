ما هي جريمة غسيل وتبييض الاموال التي تورط بها مشاهير الشبكات الاجتماعية في الكويت؟

تورّط القائمين على تطبيق بوتيكات الذي يسوق لعدد كبير من مشاهير التواصل في قضية «غسيل الأموال» في الكويت مع إعلان النائب العام الكويتي التحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير «السوشيال ميديا» مع منعهم من السفر وتقييد التصرف بعقاراتهم، فما هي عملية غسيل أو تبييض الأموال ؟

تعد عملية التصرف بأموال سوداء أي كناية عن أنها غير شرعية، ومصادرها من ارتكاب الجرائم وغسيل الاموال أو تبييضها هو من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب لتنال أموال الجريمة صفة قانونية من خلال إنفاقها في استثمارات أو استبدالها بسلع أو تحويلها .

وغالبا ما تكون تلك الامول حصيلة ارتكاب جرائم بيع أو زراعة المخدارة أو المعادن الثمين مثل الماس و الذهب المسروق من مناجم بطريقة غير شرعية.

ومثل لدى بيع المجرمين الأثار المهربة أو مقتنيات مسروقة أو السرقة والحصول بمبالغ ضخمة فلا بد من وسيلة للاحتفاظ بالاموال والتصرف بها بطريقة سهلة وتتم عبر ادخالها النظام المصرفي عن طريق التحايل على بنك بفتح حساب فيه بزعم وجود شركة تكون واجهة فقط للتجارة فيما يكون تبييض الأموال هو الهدف

ولذلك لا بد لمن يرغب بفتح حساب مالي في البنك لإيداع مبلغ كبير مثلاـ أن يوضح كيفية حصوله على ذلك المبلغ، ويقوم بعضهم بالزعم أنه حصل على تعويض لعمل قام به.