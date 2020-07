هل هناك ضربة وشيكة ضد إيران مع زيارة غير معلنة لأكبر قائد عسكري أمريكي لإسرائيل؟

وفيما نقلت أسوشيتد برس نبأ قيام الجنرال بزيارة غير معلنة لإسرائيل يوم الجمعة لمناقشة "تحديات الأمن الإقليمي" في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران، لفتت صحف اسرائيلية إلى أن ما وراء زيارة مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة واجتماعه بكبار القادة العسكريين والاستخبارات الإسرائيليين في قاعدة جوية في جنوب إسرائيل وعقده مؤتمر فيديو مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة، هو احتمال توجيه ضربة لإيران.

وعنونت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرا لها بسؤال:" لماذا يأتي قائد عسكري أمريكي كبير وسط أزمة جائحة كوفيد 19".

وتأتى الزيارة بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق ، مما أسفر عن مقتل خمسة مقاتلين أجانب ، من بينهم عضو فى جماعة حزب الله . يوم الجمعة ، قصفت طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي عدة مواقع للجيش السوري بعد إطلاق ذخائر على مرتفعات الجولان ، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي نقاط مراقبة وأنظمة جمع معلومات استخبارية ، بحسب بيان للجيش.

وتعهدت الجماعة اللبنانية بالانتقام لقتل مقاتليها في سوريا ، وفي الأيام الأخيرة أرسلت إسرائيل تعزيزات للمشاة إلى حدودها الشمالية مع لبنان.

ويلفت تحليل الصحيفة الاسرائيلية إلى أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لا يأتي إلى إسرائيل وسط جائحة كوفيد بدون أسباب وجيهة فمن النادر أن تحدث مثل هذه الزيارة خلال وباء عالمي .

ووصل الجنرال مارك ميلي يوم الجمعة إلى قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل والتقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال. أفيف كوتشافي وغيره من كبار مسؤولي الدفاع مثل وزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس ورئيس الموساد يوسي كوهين.

كما تحدث ميلي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب كوخافي عبر مكالمة هاتفية عبر الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا الحالي وناقش التهديدات المستمرة التي تشكلها إيران والتحديات الأمنية المختلفة في المنطقة.

وتأتي زيارته وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وهزت مؤخرا أكثر من عشرة انفجارات وحرائق غامضة مواقع عديدة في إيران بعضها استهدف برنامج إيران الصاروخي والنووي في الأسابيع الأخيرة. لكن طهران لم تلقي اللوم على إسرائيل وحاولت التقليل من شأن الأحداث فيما اعتبره بعض المراقبين محاولات اسرائيل أو امريكية لاستدراجها للرد.





وتزعم الصحيفة إن الزيارة مايلي نادر وآخر مرة حدثت فيها مثل هذه الزيارات كانت في عام 2012 عندما اعتاد المسؤولون الأمريكيون المجيء إلى إسرائيل بشكل منتظم في محاولة لإبعاد إسرائيل عن تنفيذ ضربة عسكرية على إيران.



كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مأزق سياسي محكم ويعلم أنه قد يتبقى أشهر قليلة فقط من الإدارة الأمريكية الأكثر تأييدًا لإسرائيل منذ سنوات. قد لا يفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية المقبلة ويواجه لوائح الاتهام واحتجاجات ليلية على الاقتصاد المتدهور بعد سوء إدارته لأزمة كوفيد 19 ، قد لا ينجو نتنياهو من انتخابات أخرى إذا دعا إلى إجراء انتخابات. هل من الممكن أن يرغب في اغتنام الفرصة لضرب إيران ، التي هي في خضم أزمة اقتصادية مدمرة تتفاقم مع جائحة الفيروس الفتاك؟

هل أتى لإبعاد إسرائيل عن أي عمل مستقبلي وثنيها عن توجيه ضربة أم لتنسيق توجيه ضربة ضد إيران؟ واختتمت الصحيفة بالقول الصيف يزداد سخونة. قد نكتشف قريبًا ما إذا كانت زيارة ميلي تعني أن هذا الصيف سيزداد سخونة أكثر.

The U.S. and #Israel enjoy a strong military-to-military relationship as key partners committed to peace and security in the #MiddleEast region.



