أولوية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج

هل تعتقد أنّ الاستثمارات المستدامة ستكون ضمن أولويات الحكومات في المنطقة وحول العالم في ظلّ الضغوط الاقتصادية الحالية؟



أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد أهمية تسريع الاستثمارات في المجالات التي تجعل اقتصاداتنا وبنيتنا التحتية محصّنة من أزمات المستقبل مع إعطاء أولوية للاستثمارات التي تلبي متطلبات الاستدامة وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) التي أطلقتها الأمم المتحدة واستهدفت تحقيقها بحلول عام 2030 .

تبرز هذه الأزمة، على عكس الأزمات السابقة، في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة تحولات متسارعة في مزيج الطاقة بدأت منذ فترة. فتكلفة مصادر الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح توفر حلول وتقنيات جديدة تجعل استخدام وتخزين الكربون مجديا تجارياً في بعض القطاعات خلال السنوات القليلة القادمة. ويلاحظ في هذا الاتجاه التوسع في إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية في عدد من الدول الصناعية .

ومع ترحيبنا بتلك التطورات، نعتقد أنه يتعين على الحكومات القيام بذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز للشركات للاستثمار في البنية التحتية المرنة والطاقة النظيفة. كما يتعين على الحكومات على سبيل المثال تحفيز القطاع الخاص لتحسين الكشف عن مخاطر التغير المناخي وسبل التقليل منها، وهو الأمر الذي نرى ضرورة أخذه في نظر الاعتبار لتطوير آليات فاعلة للتمويل المستدام.

جدير بالإشارة إلى أن تقرير مجموعة تواصل الأعمال الخاص بالجائحة والذي تم تقديمه إلى مجموعة العشرين، تناول عدد من المبادرات العملية لتسريع مبادرات الاستثمار المستدام والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لإيجاد سياسات تضمن خلق البيئة المناسبة للعمل التعاوني في مشاريع الاستدامة.

هل ترى أنه تتوفر فرص أعمال صديقة للبيئة خلال هذه الفترة؟



نعم. وستتطلب إشراك القطاعين العام والخاص. رغم أنّ تأثير فيروس كورونا كان هائلاً وطال جميع المؤسسات، تبرز الآن فرصة أمام الشركات لإعادة مواءمة الاستراتيجيات مع الممارسات المستدامة التي تشمل سلسلة التوريد بأكملها. وفي الواقع، وضعت مجموعة الأعمال السعودية مؤخراً خطة من ست نقاط تتضمن توصيات عملية قدمت لمجموعة العشرين تتعلق بفيروس كورونا المستجد، وتشدد من بين أولويات أخرى على أهمية الاستفادة من حزم التحفيز التي تدعم الاستثمارات "الصديقة للبيئة". ونحن على ثقة بأن اقتصادات مجموعة العشرين يمكنها من خلال الجهد العالمي المنسق أن تسرع تحولها إلى اقتصادات مستدامة تستطيع الصمود أمام مخاطر التغير المناخي المستقبلية من خلال الاستثمار في القطاعات والمشاريع المستدامة مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لشبكات مياه الشرب والزراعة الذكية وغيرها .

ولا بدّ أن تفعل ذلك بطريقة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية والوطنية. كما يجب أن تخضع تلك البرامج لشروط يمكن أن تشمل تحسينات في كفاءة الطاقة والمياه، وزيادة محتوى المواد المعاد تدويرها، وتحسينات في تقليل البصمة الكربونية، وزيادة في عدد "الوظائف الخضراء" التي يتم توفيرها.



ضعفت العولمة بالنظر إلى الضغوط على التجارة وسلاسل الإمداد والتوجهات الحمائية. هل نشهد تحولاً عالمياً نحو تفضيل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المصادر الوطنية؟

كما رأينا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لا فائدة من اعتماد نهج حمائي. لم يسبق لنا أن عرفنا أزمة دعت جميع الحكومات إلى العمل معاً لمعالجة تأثيرها كما نشهد اليوم جراء جائحة الكورونا. فرغم أننا رأينا ممارسات حمائية تنشأ خلال هذه الأزمة، نعتقد أن هنالك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لتبني سياسات التجارة الحرة التي تفيد الجميع.

كذلك، لمسنا أهمية سلاسل التوريد العالمية في توفير السلع والخدمات الحيوية خلال هذه الأزمة وتحديدا الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية. وبالتالي، تدعم مجموعة الأعمال السعودية حرية التجارة والاستثمار العابرة للحدود للمساعدة في التغلب على الوباء الحالي والاستعداد للأزمات المستقبلية المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بهذه الأزمة.

ورحبنا مؤخراً بالإجراءات الجماعية الموضحة في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي عُقد في مايو. وقد شملت أهمية الالتزام بالقواعد الضرورية لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تيسير التجارة لتجنّب أيّ خلل وتسهيل تدفق السلع والخدمات حول العالم.

ما الذي يمكن أن يفعله مجتمع الأعمال مع الحكومات والمؤسسات لدعم تعافي التدفقات التجارية؟

حددنا في خطتنا المكونة من ست نقاط والتي قدمناها لمجموعة العشرين الإجراءات اللازمة لتنشيط سلسلة التوريد العالمية. فنحن نرى أنه يتعين على مجموعة العشرين: 1) استعادة سلاسل التوريد على الفور من خلال ضمان فتح وتشغيل البنية التحتية وتفادي التأخيرات الإجرائية ؛ 2) الاستثمار في تطوير سلاسل التوريد العالمية ؛ 3) الحد من مخاطر الفساد في سلاسل التوريد من خلال تعزيز المراقبة وتطبيق قوانين مكافحة الفساد وتبادل المعلومات للحد من المخاطر.

وحددت مجموعة تواصل الأعمال السعودية (B20) من خلال فريق العمل المعني بالتجارة والاستثمار أربعة مجالات تركيز تمكّن مجتمع الأعمال والحكومات حول العالم من دعم تعافي التدفقات التجارية:

• أولاً، مع نمو الحمائية على الصعيد الدولي، يتعين علينا تعزيز أنظمة التجارة والاستثمار متعددة الأطراف لدعم الأسواق المفتوح. والمنافسة العادلة.

• ثانياً، يجب أن نمنح اتفاقيات التجارة الإلكترونية الأولوية بإشراف منظمة التجارة العالمية، وكذلك المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصادات النامية.

• ثالثاً، ينبغي تعزيز التجارة في الخدمات وتسهيل حلول تمويل التجارة والتأمين من خلال دعم مفاوضات الخدمات الجارية داخل منظمة التجارة العالمية.

• أخيراً، ينبغي أن نشجع ونعزّز التماسك بين نظام التجارة والاستثمار العالمي المتعدد الأطراف والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الانتقال السلس إلى التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة.



ما هي الدول التي تأثرت أكثر من سواها: المملكة المتحدة أم الولايات المتحدة؟ وهل ترى أي مكاسب لدول مثل الهند أو فيتنام أو دول آسيوية أخرى بالنظر إلى النزاع الصيني الأمريكي؟

أثّرت انعكاسات الوباء على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم مع إجراءات الحجر المنزلي التي إتبعتها معظم دول العالم وتعطلت على أثرها التدفقات التجارية، وهو أمر لم يعد بالفائدة على أيّ دولة. لقد أصبح النظام التجاري العالمي اليوم أكثر ارتباطاً من قبل وأظهر لنا الوباء كيف يمكن أن يكون لاضطرابات التجارة تأثير مضاعف في الأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث شعر حتى المواطنون العاديون بهذه التأثيرات.

ورأينا خلال هذا الوباء أنّ القطاعات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا كانت الأكثر تضرراً وستكون آخر من يتعافى من هذه الأزمة والأزمات المستقبلية. إنّ هذا التأثير ملموس من نواحٍ عدة سواء أكان ذلك من خلال فقدان سبل العيش أو تعطّل سلسلة الإمداد الغذائي أو عدم الوصول إلى الشبكات والأدوات الرقمية أو تلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية.

ولهذا من الضروري أن تكون جميع خطط التعافي شاملة وأن توفر الحد الأقصى من الدعم للأكثر تأثراً.

ترى مجموعة الأعمال السعودية أنّه لا بديل عن التعاون والتآزر والتوافق الدولي للتغلب على هذه الأزمة متعددة الأبعاد. ففي عالم مترابط تعتمد فيه جميع الأطراف على بعضها، لا بدّ من اتباع نهج عالمي متماسك يفي بالغرض من أجل الاستجابة للوباء والاستعداد للأزمات المستقبلية.



كيف ترى الاستثمارات في الطاقة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً وفي المنطقة؟

يجب أن تأخذ الاستثمارات في قطاع الطاقة من الآن فصاعداً المدى البعيد بعين الاعتبار.

توفّر استعادة اقتصاداتنا وأنظمة الطاقة مسارها الطبيعي سيناريو مثالي لإعادة تحديد كيفية استخدام العالم للطاقة. ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تتسم بالمرونة تجاه المناخ والبنية التحتية المتوافقة مع اتفاقية باريس والتي تعزز النمو وتوفر "وظائف خضراء" جديدة تساهم بالوصول إلى عالم أكثر استدامة. وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة أكثر جاذبية.

لدى الحكومات فرصة فريدة لتطبيق السياسات والحوافز المالية التي توجه اقتصاداتها نحو الاقتصاد الدائري بمفهومة الشامل واقتصاد الكربون الدائري على وجه الخصوص. وسيتيح التطور في التقنيات وتنامي الاستثمارات الحكومية والخاصة في ممكنات اقتصاد الكربون الدائري في كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة والبدائل الواعدة منخفضة الكربون مثل تقنية كهربة العمليات الصناعية واستخدام الكربون وتخزينه والهيدروجين وتطوير وسائل النقل العام المستدام وتعديل المباني غير الكفؤة من حيث استهلاك الطاقة إلى حلول للعديد من التحديات البيئية التي نواجهها على المديين القريب والمتوسط.