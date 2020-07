بطائرة خاصة وصول الفرنسي برنارد ليفي إلى ليبيا

أثارت أنباء وصول برنارد ليفي الإعلامي اليهودي الفرنسي الذي يروج له على أنه مفكر، جدلا واسعا مع ظهوره في مدينة مصراتة في ليبيا.



وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليفي، سيتجول في مدينتي الخمس وترهونة، إضافة إلى مدينة مصراتة، وسيلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وذكر تلفزيون الأحرار الليبي المقرب من حكومة الوفاق الوطني ونقل عن مسؤول بمطار مصراتة قوله إن برنارد ليفي دخل المدينة بتأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، وأن طائرته حصلت على إذن بالهبوط من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

#Tarhuna. Just after my reportage on the killing fields. These are the true Libyan police who protect free press. So different from the thugs who tried to block my convoy on my way back to #Misrata. The full reportage will be published soon. pic.twitter.com/JYW1Aa5Y2V— Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 25, 2020