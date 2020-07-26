بطائرة خاصة وصول الفرنسي برنارد ليفي إلى ليبيا

أثارت أنباء وصول برنارد ليفي الإعلامي اليهودي الفرنسي الذي يروج له على أنه مفكر، جدلا واسعا مع ظهوره في مدينة مصراتة في ليبيا.



وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن ليفي، سيتجول في مدينتي الخمس وترهونة، إضافة إلى مدينة مصراتة، وسيلتقي بالقيادات العسكرية والسياسية المحلية في هذه المناطق.

وذكر تلفزيون الأحرار الليبي المقرب من حكومة الوفاق الوطني ونقل عن مسؤول بمطار مصراتة قوله إن برنارد ليفي دخل المدينة بتأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، وأن طائرته حصلت على إذن بالهبوط من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

#Tarhuna. Just after my reportage on the killing fields. These are the true Libyan police who protect free press. So different from the thugs who tried to block my convoy on my way back to #Misrata. The full reportage will be published soon. pic.twitter.com/JYW1Aa5Y2V— Bernard-Henri Lévy (@BHL) July 25, 2020

ونشر ليفي على حسابه على تويتر مشيدا بمجموعة بركان الغضب المسلحة التي تقوم بحمايته قائلا إنها جماعة تتفهم حرية الصحافة -بزعم أنه صحافي، وندد بما أسماهم مجرمون قاموا بالاعتراض على زيارته.

وأطلقت النيران على موكب ليفي لدى محاولة دخوله مدينة ترهونة.



وكان الفرنسي ليفي، ظهر في ليبيا عام 2011 إلى جانب قادة المعارضين للقذافي، ولعب دورا كبيرا من وراء الستار، حيث استشاره الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي، قبل التدخل العسكري في ليبيا، بل ويُنسب له دور في إقناع ساركوزي بالقيام بدور رئيس في جهود الإطاحة بالنظام الليبي السابق.

ورفض عميد بلدية مصراتة، مصطفى كرواد الاجتماع ببرنارد ليفي الذي يُوصف بأنه عرّاب “الربيع للعربي”. ونقلت “بوابة الوسط” عن عميد بلدية مصراتة قوله: “لا يشرفني مثل هذا اللقاء”. ونفى المسؤول المحلي علمه بهذه الزيارة التي لم يُعلن عنها، ولا الجهة التي تقف وراءها، مضيفا تساؤلات تقول: “من يكون برنارد ليفي، وأي صفة يحملها في هذه الزيارة؟ .. ولماذا تختار مدينة مصراتة لهذه الزيارة”.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “المرصد”



