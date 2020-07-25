ضحية جديدة تتهم جيفري ايبستين باغتصابها إلى جانب أكثر من 100 فتاة أخرى

وقالت الفتاة التي يبلغ عمرها 22 عاما إنها تعرضت للاغتصاب عام 2015 حين كان عمرها 17 مع مشاهدتها لفتيات صغار مع ايبستين مما يدل على أنها واصل عمليات الاعتداء على فتيات صغار حتى اعتقاله ذلك العام.

وكانت الفتاة تعمل عارضة أزياء حين تم استدراجها واغتصابها في بيته وأنها تقدمت للسلطات للمطالبة بتعويض من ثروة ايسبتين بعد أن بلغ عدد الضحايا الذين تقدموا بطلبات تعويض أكثر من 100 فتاة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت قاضية اتحادية الخميس عن مجموعة كبيرة من السجلات المتعلقة بالحياة الجنسية لجيزلين ماكسويل، مساعدة جيفري إيبستين، الذي كان يحاكم بتهمة الاستعباد الجنسي قبل العثور عليه منتحرًا في أغسطس الماضي.

ومنحت القاضية لوريتا بريسكا، خلال جلسة استماع بالفيديو، محامية ماكسويل، لورين مينينجر أسبوعًا واحدًا لتقديم طلب طارئ إلى محكمة استئناف الدائرة الثانية للطعن على قرار حبسها على ذمة التحقيقات.

وصرحت بريسكا خلال الجلسة: "وجدت المحكمة أن أي إحراج أو إزعاج طفيف ناتج عن الكشف عن شهادة ماكسويل في الغالب"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".



وكانت فرجينيا روبرتس جيفري - التي كانت في صدارة رافعات دعاوى الاستغلال الجنسي ضد الملياردير الراحل - أقامت دعوى قضائية ضد سيدة المجتمع البريطاني بتهمة التشهير بعد أن صرحت ماكسويل بأنها اختلقت ادعاءات تعرضها للاعتداء الجنسي ضدها وإيبستين.

وادعت جيوفري، أن ماكسويل أجبرتنها على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو، نجل ولي عهد بريطانيا، وأحد أصدقاء إيبستين المقربين، والذي نفى تلك المزاعم.