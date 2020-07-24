ترامب وولي العهد السعودي بحثا التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا





وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي ”جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية“.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وطمأن ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.