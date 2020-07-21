ارتفاع كبير في الاحتياجات التمويلية للحكومات الخليجية

ويلفت التقرير إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية الحكومية في منطقة الخليج بشكل ملحوظ في العام 2020، حيث أدى انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى اتساع ملحوظ في عجز الأرصدة المالية للحكومات. نتوقع ارتفاعاً قياسياً في إجمالي الدين الحكومي في منطقة الخليج بنحو 100 مليار دولار أمريكي في العام 2020 لوحده، مع انخفاض في حجم الأصول الحكومية بمقدار 80 مليار دولار أمريكي لتمويل عجز كلي للحكومات الخليجية بنحو 180 مليار دولار أمريكي. ونرى بحسب توقعاتنا الاقتصادية بأن الميزانيات العمومية للحكومات الخليجية ستواصل تراجعها حتى العام 2023.

أظهرت معظم الحكومات السيادية الخليجية استعداداً للجوء إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام، وهم في وضع قوي لامتلاكهم أصولاً خارجية سائلة كبيرة لتمويل العجز المالي لديهم في حال كان هناك صعوبات في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بحسب التقرير.

ويوضح تقرير وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" على الأسئلة الأكثر تكراراً الواردة من المستثمرين حول تمويل العجز المالي للحكومات الخليجية في السنوات القادمة.

كيف ترى وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" تطورات العجز المالي للحكومات السيادية الخليجية؟



نتوقع بأن يصل العجز التراكمي للميزانيات المركزية للحكومات الخليجية إلى نحو 490 مليار دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين 2020-2030 (انظر الرسم البياني 1). تستحوذ المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على نحو 55% منها، تليها الكويت بنحو 17%، ثم أبوظبي بنحو 11%. نركز في هذا التقرير على ميزانيات الحكومات المركزية، كونها عادةً تمثل الجزء الأكبر من متطلبات التمويل لدى الحكومات. نستثني في تقريرنا تقديراتنا لإعادة تمويل الديون الحكومية، كما نستثني أيضاً تقديراتنا للدخل المرتبط بصناديق الثروة السيادية لأن إدراجها قد يعطي صورة غير دقيقة عن الاحتياجات التمويلية الحكومية.

نعتقد بأن العجز المالي سيبدأ بالانخفاض اعتباراً من العام 2021 نظراً لتوقعاتنا بتحسن أسعار النفط وبأنه سيتم خفض الإنتاج بما يتماشى مع اتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه في أبريل 2020. نتوقع بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 30 دولار أمريكي للبرميل للفترة المتبقية من العام 2020، و50 دولار أمريكي للبرميل في العام 2021، و55 دولار أمريكي للبرميل في العام 2023، مقارنة بـ 64 دولار أمريكي للبرميل في العام 2019 (انظر: "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تخفض توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في ظل استمرار الضغوط على المدى القريب" المنشور بتاريخ 19 مارس 2020). مع ذلك، ونظراً إلى أن العجز ما يزال كبيراً جداً في بعض الحالات، فإن الميزانيات العمومية الحكومية الخليجية ستواصل تراجعها حتى العام 2023.

تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من العجز المالي الخليجي من حيث القيمة الاسمية. ولكن كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي فإن الكويت لديها أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومة المركزية للعام 2020 بنسبة 39%، تليها عُمان بنسبة 17%، ثم السعودية بنسبة 15%، وأبوظبي بنسبة 13%، والبحرين بنسبة 12%، وقطر بنسبة 10%.

هل تصدر الحكومات الخليجية الكثير من الديون؟

منذ الانخفاض الحاد في أسعار النفط، سجلت العديد من الحكومات السيادية الخليجية عجزاً كبيراً للحكومة المركزية. دفعت هذه الزيادة في الاحتياجات التمويلية إلى إصدار ديون حكومية خليجية بالعملتين المحلية والأجنبية بلغت بالمجمل أكثر من 90 مليار دولار أمريكي في العامين 2016 و2017، ونتوقع بأن تحقق إصدارات الدين رقماً قياسياً هذا العام لتبلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي. بعد ذلك نتوقع بأن يتراجع الحجم السنوي لإصدارات الدين إلى 70 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2023، بدعم من توقعاتنا بتراجع العجز المالي للمملكة العربية السعودية مع مرور الوقت.

قامت معظم الحكومات الخليجية بالاقتراض بدلاً من تسييل أصولها لتمويل عجزها. تشمل توقعاتنا تنويعاً بين السحب من الأصول وإصدار الدين (انظر الرسم البياني 3). نتوقع بأن يغطي إصدار الدين نحو 60% من الاحتياجات التمويلية البالغة 490 مليار دولار أمريكي في الفترة الممتدة ما بين 2020-2023. استندنا في هذه التوقعات على توجهات التمويل في السنوات القليلة الماضية، والتصريحات الصادرة من الحكومات، ووجهة نظرنا بشأن توافر الأصول. نتوقع بأن تقوم البحرين وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية بتمويل الجزء الأكبر من عجزها عن طريق الديون، في حين أن أبوظبي والكويت ستقوم بسحب المزيد من أصولها.

هل لجأت الحكومات الخليجية لأسواق السندات الدولية في العام 2020؟

شهدت الأسواق الناشئة في الربع الأول من العام 2020 هروباً كبيراً لرأس المال نتيجةً لانتشار جائحة كوفيد-19، وبالتالي كان نشاط أسواق رأس المال الدولية محدوداً. ولكن في الربع الثاني من العام ساهمت الحكومات السيادية الخليجية بشكل كبير في عودة الإصدار السيادي للأسواق الناشئة، بسندات دولية وصلت إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي (انظر الجدول 1).

وفي ظل عدم وجود أسواق رأس مال محلية عميقة، لجأت الحكومات الخليجية إلى الإصدار في الأسواق الأجنبية للإبقاء على التمويل المحلي من البنوك والتسهيلات الأخرى متاحاً للقطاع الخاص بأسعار معقولة.



قامت أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية، المصنفتان بدرجة تصنيف استثمارية، بإصدار الحصة الأكبر من الديون حتى الآن هذا العام. استفادت الحكومات السيادية الخليجية، إلى جانب الأسواق الناشئة الأخرى، من السيولة التي قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بضخها، مما أدى إلى انخفاض نسبي في تكلفة التمويل. كما اغتنمت الحكومات السيادية الخليجية الفرصة وأصدرت سندات دين بآجال استحقاق طويلة، حيث قامت كل من أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية ومؤخراً الشارقة بإصدار سندات بآجال استحقاق امتدت لثلاثين عاماً أو أكثر.

هل تتوقعون بأن تقوم عُمان بإصدار سندات دين في أسواق رأس المال الدولية في العام 2020؟

نعم نتوقع ذلك. نعتقد بأن عُمان ستقوم بالإصدار في النصف الثاني من العام 2020؛ مع بدء التعافي التدريجي للأحوال الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط مع الزيادة التدريجية في الطلب. نتوقع بموجب السيناريو الأساسي لدينا بأن تؤمن الحكومة العُمانية الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية الكبيرة من خلال إصدارات الدين الخارجي (انظر: "كيف ستستطيع عُمان تحمّل الظروف التمويلية الصعبة المقبلة" المنشور بتاريخ 11 مايو 2020). وفي ظل غياب إصدارات الدين، من المرجح أن تقوم الحكومة العُمانية بتسييل بعضاً من أصولها المالية، والتي نقدرها بنحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019.

هل تتوقعون بأن تقوم الكويت بإصدار سندات دين في أسواق رأس المال الدولية في العام 2020؟

لم تقم الكويت بإصدار سندات دين في أسواق رأس المال الدولية منذ العام 2017، وذلك بعد انتهاء العمل بقانون يسهل إصدارات الدين الخارجي. ولم يقر مجلس الأمة بعد قانوناً معدلاً يسمح للحكومة بالاقتراض، مما يقيّد خيارات التمويل لديها. ولكننا نتوقع إقرار قانون الدين وبأن تعود الكويت للإصدار في أسواق رأس المال الدولية في العام 2021 (انظر الرسم البياني 3).

تقديراتنا لأصول الصندوق السيادي للكويت كبيرة، بنحو 450% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019. ولكن الجزء المتاح من هذه الأصول لتغطية احتياجات الميزانية - صندوق الاحتياطي العام – هو صغير نسبياً، والحكومة تستخدمه لتمويل عجزها. من الممكن تسييل كامل صندوق الاحتياطي العام بنهاية العام الجاري (انظر: "تعديل النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية نتيجةً لاستمرار استنزاف الهوامش المالية السائلة" المنشور بتاريخ 17 يوليو 2020).

هل تمتلك جميع الحكومات الخليجية أصولاً سائلة كبيرة يمكنهم استخدمها لتمويل عجزهم المالي؟

بفضل ثروة النفط والغاز التي يمتلكونها، جمعت بعض الحكومات الخليجية أصولاً مالية كبيرة، والتي من الممكن استخدامها لتمويل عجزهم المالي. يتجاوز حجم الأصول الحكومية السائلة للكويت وأبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية حجم ديونهم الحكومية، في بعض الحالات بهامش كبير (انظر الرسم البياني 4). أما بالنسبة للبحرين وعُمان فإن حجم الديون لديهما يتجاوز حجم أصولهما.



بصرف النظر عن الطريقة التي استخدمت، فإن تمويل عجز كبير لعدة سنوات سيؤدي إلى تراجع الميزانيات العمومية للحكومات الخليجية حتى العام 2023.

لماذا تقوم الحكومات الخليجية التي تمتلك أصولاً سائلة كبيرة بإصدار ديون في الأساس؟

يعكس مزيج التمويل لأي حكومة على الأرجح مواردها المتاحة ورغبتها بالدين. وبصرف النظر عن امتلاك بعض الدول الخليجية لأصول سائلة كبيرة، فهي تقوم بالإصدار بشكل منتظم في الأسواق. هذا لأنهم يرون بأن العائد على أصولهم سيكون أكبر من تكلفة إصدار الديون. وبالتالي فهم يفضلون عدم تسييل أصولهم، لاسيما في أوقات انخفاض أسواق الأسهم ومساهمة السياسة النقدية المتكيفة حول العالم بخفض تكلفة التمويل.

في بعض الحالات قد تتردد بعض الحكومات في تسييل فئات الأصول التي خصصوها للأجيال القادمة. نتوقع بأن تقوم الحكومات في الظروف الحرجة بتعديل القوانين أو الممارسات التاريخية وتسييل الأصول خلال الظروف المالية الصعبة. على سبيل المثال، إن التفويض الأساسي لجهاز قطر للاستثمار – مدير الأصول السيادية – هو ضمان المدخرات المستقبلية للدولة. مع ذلك، عندما قاطعت عدة دول عربية قطر في العام 2017، بلغ إجمالي التدفقات الهاربة من مصادر التمويل غير المقيمة في البنوك القطرية 22 مليار دولار أمريكي (14% من الناتج المحلي الإجمالي). ولكن قيام الحكومة وكياناتها المرتبطة بها – غالبيتها من جهاز قطر للاستثمار – بضخ 43 مليار دولار أمريكي (27% من الناتج المحلي الإجمالي) فاق كثيراً على التدفقات الهاربة.



وتنوه الوكالة إلى أن هذا التقرير لا يعتبر تصنيفاً ائتمانياً.