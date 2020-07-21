الصين قد تتجاوز الولايات المتحدة سنة 2024 كأكبر اقتصاد في العالم

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الدول الأسيوية ستمثل أغلب المراتب الأولى في العالم لأكبر ناتج قومي بحلول العام 2024 لتتراجع اقتصادات الدول الأوروبية للمراتب الأقل.

الناتج المحلي الإجمالي للصين سيبلغ حوالي 39.83 تريليون دولار العام 2024 ، فيما سيبلغ ناتج الولايات المتحدة نحو 25.793 تريليون دولار.

وكشف التقرير؛ أن ناتج الهند سيصل إلى 17.827 تريليون دولار، وتوقع البنك الدولي في تقريره؛ أن تحافظ الصين على مركزها كأكبر اقتصاد في العالم في السنوات المقبلة، فيما ستتخطى أندونيسيا ألمانيا عام 2024، مشيرا إلى أنه في عام 2030 ستتجاوز الهند الولايات المتحدة، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين.

ولفت التقرير، إلى تقديرات أخيرة لصندوق النقد الدولي في واشنطن، أظهرت أن الناتج الصيني سينمو بنحو 1.2% العام الحالي فيما سيتراجع الاقتصاد الأمريكي بحوالي 6% نتيجة الإغلاق الذي فرضته الحكومة لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا.

وخلص التقرير، إلى أنه ”بالنسبة لاقتصادات الدول الأخرى، فمن المتوقع أن تسجل أكبر 8 اقتصادات آسيوية، أفضل أداء العام الجاري، فيما ستتباطأ اقتصادات الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وبريطانيا“.