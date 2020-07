هل تستخدم فعلا هذه الدلافين الروسية لحماية قاعدة عسكرية في سوريا؟

نقلت مجلة “بوبيلار ميكانكس” عن المحلل والخبير في الشؤون العسكرية والدفاعية، إتش آي ساتون إن روسيا تنشر أقفاصا للدلافين في ميناء سوري لاستخدام الدلافين للتجسس وحماية قاعدتها البحرية العسكرية في سوريا والتي استخدمت لنشر غواصات أطلقت صواريخ كروز ضد داعش وأن هذه الدلافين تستخدم لصد أي محاولة تخريب في القاعدة البحرية.

واستند التقرير بما نشره ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻠﺔ “ ﻓﻮﺭﺑﺲ ” ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن الدلافين الروسية المدربة تستخدم في قاعدة روسية في ﻃﺮﻃﻮﺱ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻓﻲ سوريا. ونشر الموقع ﺻﻮﺭﺍً ﻣﻠﺘﻘﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ لما يزعم أنه حظائر بحرية للدلافين ﻗﺮﺏ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺭﻭﺳﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻏﻮﺍﺻﺎﺕ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﻃﻮﺱ .

ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺪﻻﻓﻴﻦ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﺗﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺃﺣﻀﺮﺕ “ ﺍﻟﺪﻻﻓﻴﻦ ” ﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻃﻮﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻏﻮﺍﺻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.

يلفت التقرير إلى أن ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺃﺣﻀﺮﺕ “ ﺍﻟﺪﻻﻓﻴﻦ ” ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻃﻮﺱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ، ﻭﺫﻟﻚ بهدف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ.

New article - evidence that #Russia sent its trained **dolphins** to war in Syria. Check out sat image showing wild whales near captive beluga whale in Olenta Guba #SubSunday #GUGI #Submarines https://t.co/1UJk6nBtFd— H I Sutton (@CovertShores) July 19, 2020