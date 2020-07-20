إعدام مدان بالتجسس لصالح "سي آي أيه" والموساد في إيران

وكاد مقتل سليماني بغارة لطائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير يشعل نزاعا بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" المرتبط بالسلطة القضائية بأنه "تم تنفيذ الحكم الصادر بحق محمود موسوي مجد صباح الاثنين بتهمة التجسس لتغلق بذلك قضية خيانته لبلده إلى الأبد".

وقال الناطق باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي للصحافيين في وقت سابق هذا الشهر إن مجد تجسس "على أجهزة أمنية عدة، خصوصا القوات المسلحة وفيلق القدس وتحرّكات الشهيد قاسم سليماني".

وأدين مجد بتلقي مبالغ مالية كبيرة من كل من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد الإسرائيلي، بحسب إسماعيلي.

وكان سليماني يترأس فيلق القدس المكلّف عمليات الحرس الثوري الإيراني الخارجية.

وردّت إيران حينها بإطلاق وابل من الصواريخ البالستية على القوات الأميركية المتمركزة في العراق، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضّل عدم الرد عسكريا.

وبينما لم يسفر الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في غرب العراق عن سقوط قتلى في صفوف الجنود الأميركيين، إلا أن العشرات منهم تعرّضوا لارتجاج في الدماغ.

ويذكر أن مجد هاجر إلى سوريا مع أفراد عائلته في سبعينات القرن الماضي وعمل كمترجم باللغتين الإنكليزية والعربية في إحدى الشركات، بحسب "ميزان أونلاين".

ومع اندلاع الحرب في سوريا، اختار البقاء بينما فرّت عائلته.

وأفاد الموقع بأن "إلمامه باللغة العربية والجغرافيا السورية جعله مقربا من المستشارين العسكريين الإيرانيين وتولى مسؤوليات في مجموعات متمركزة من إدلب إلى اللاذقية.

-"أموال من الأميركيين"-

لم يكن مجد عضوا في الحرس الثوري "لكنه تسلل إلى العديد من المناطق الحساسة تحت غطاء أنه مترجم"، بحسب موقع "ميزان أونلاين".

وتبين أنه تلقى "أموالا من الاميركيين لكشف معلومات بشأن قوافل المستشارين والمعدات العسكرية وأنظمة الاتصالات والقادة وتحركاتهم والمناطق الجغرافية المهمة وشيفرات وكلمات المرور" إلى أن خضع لنوع من المراقبة وتم تخفيض إمكانية وصوله إلى المعلومات الحساسة.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلات مصوّرة قال إنها لأحد الوسطاء بين مجد و"سي آي أيه"، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف أمره بعد اعتراض اتصالات جرت بينهما.

كما بث تسجيلا مصوّرا ذكر أنه لاعترافات مجد قال فيه الأخير إنه تلقى رسائل مشفّرة وقدّم للجهات التي يتعاون معها وثائق تشمل "صورا ووثائق تعريفية للقوات وقادتها".

وأشار التقرير إلى أنه كان يخطط كذلك للتعاون مع أجهزة الاستخبارات السعودية قبل أن يتم اعتقاله.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" أنه تم إلقاء القبض عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

- عمليات إعدام وتوقيف -

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي إنها أعدمت شخصا آخر، وهو رضا أصغري بعدما أدين بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية وبيعها معلومات بشأن برنامج الصواريخ الإيراني.

وعمل أصغري في وزارة الدفاع لسنوات لكنه تقاعد قبل أربع سنوات وبعد ذلك باع "معلومات كانت بحوزته بخصوص برنامج الصواريخ" الإيراني لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مقابل مبالغ كبيرة من المال، وفق ما أفادت السلطات الإيرانية.

وفي شباط/فبراير، حُكم بالاعدام على الإيراني أمير رحيم بور بعدما أدين بالتجسس لتخطيطه لبيع معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت طهران في كانون الأول/ديسمبر توقيف ثمانية أشخاص "على صلة بسي آي أيه" تورطوا في الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ.

وأعلنت إيران في تموز/يوليو 2019 توقيف 17 إيرانيا في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية، وحكمت على معظمهم بالإعدام. واعتبرت واشنطن حينها تلك المعلومات بأنها "خاطئة تماما".