كاني ويست يبكي ويعد بمنح كل مولود جديد مليون دولار في أول جولة في حملته الانتخابية

عقد مغني الراب، كاني ويست، أول تجمعات حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الجنوبية يوم أمس الأحد، وانهار بالبكاء خلال أول جولة في حملته الرئاسية ، وكشفت عن أنه هو وكيم كارداشيان استعدا للإجهاض مرة عندما كانت حاملًا بابنت نورث ، لكن الله جاء إليه وأخبره أن ذلك ليس صحيحًا وكان الطلاق واردا بينهما حسب زعمه.

و عقد كاني ويست أول حدث انتخابي مرتديًا سترة واقية من الرصاص ورسم في قصة في شعره 2020.

وفي خطابه الأول الذي اتسم بالعاطفية والارتجال لمؤيديه ، ركز بشكل متكرر على معارضته للإجهاض ، قائلاً إنه في عام 2013 كانت `` كيم تمتلك حبوب منع الحمل في يدها '' وعلى وشك الإجهاض لكن الله ألهمنا بإنجاب الطفل.

وقال أيضًا إنه يرغب في الاجتماع مع جورج سوروس لمناقشة بناء المنازل ، ومع مارك زوكربيرغ للتحدث عن تحسين الاتصال بالإنترنت في إفريقيا.

لكنه صدم الحشد وأثار الجدل والإدانة حين زعم أن الناشطة الأمريكية الشهير من أصل أفريقي هارييت توبمان لم تكن هي من ساهم في تحرير العبيد بل كان ما قامت به هو جعلهم يعملون لدى أشخاص آخرين.

وسبق أن اعتبر محللون ترشح ويست يأتي بهدف دعم ترامب وكسب أصوات الأمريكيين الأفارقة من حصة المرشح جو بايدن.

ووسط تفشي فيروس كورونا، طلب ويست من الحضور ارتداء الأقنعة والتوقيع على نموذج الإفراج عن المسؤولية (كوفيد – 19) وممارسة التباعد الاجتماعي.

ومساء السبت، حث مغني الراب، والمؤيد السابق للرئيس دونالد ترامب، أتباعه البالغ عددهم 29.8 مليون على تويتر لمساعدته في الحصول على التوقيعات اللازمة لترشحه للانتخابات المقررة في نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وكتب قائلاً: "مرحبًا يا رفاق، الرجاء الاشتراك لوضعي في بطاقة الاقتراع في ولاية كارولينا الجنوبية في أي من هذه المواقع، مدرجًا في ثمانية أماكن. يمكنك أيضًا الاشتراك في الموقع".

وكان ويست، أعلن في 4 يوليو تزامنًا مع العيد الوطني الأمريكي، أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

فشل ترامب في اختبار الخرف أمام منافسه بايدن يثير الجدل لم يتوقع الأمريكيون أن يبادر مقدم برنامج "فوكس نيوز صنداي" كريس والاس، بإحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويواجهه بخسارته أمام المنافس الديمقراطي بنتائج اختبار الخرف حيث ظهر فشل ترامب في العد العكسي من المئة نزولا إلى 93.

المعلوم أن الفوز بمنصب الرئاسة - أو حتى محاولة الفوز - هو أمر مكلف وله ثمن باهظ جدا. ولذا فإن القدرة على جمع الأموال من المؤيدين، أو حتى انفاق الأموال الشخصية، يعد أمرا ضروريا.

ومثلا كلّف السباق الرئاسي الأخير في عام 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب 2,4 مليار دولار، حسبما أوردت هيئة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية OpenSecrets.org.